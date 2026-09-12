WhatsApp चैट हो गई गायब? ऐसे करें Restore

Android फोन में चैट Restore करने के लिए पहले Google Account बैकअप मौजूद होना चाहिए. इसे चेक करने के लिए Google One ऐप खोलें और अपने Google Account से साइन इन करें. इसके बाद Storage में Other पर जाएं. अगर आपकी WhatsApp चैट का बैकअप मौजूद है, तो वह यहां दिखाई देगा.