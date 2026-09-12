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WhatsApp चैट हो गई गायब? ऐसे करें Restore
WhatsApp की पुरानी चैट अचानक गायब हो जाए तो चिंता होना नॉर्मल है, लेकिन फोन बदलने या WhatsApp दोबारा इंस्टॉल करने के बाद भी चैट हिस्ट्री वापस लाई जा सकती है. जानिए WhatsApp की चैट कैसे Restore करें.
WhatsApp की पुरानी चैट अचानक गायब हो जाए तो चिंता होना नॉर्मल है, लेकिन फोन बदलने या WhatsApp दोबारा इंस्टॉल करने के बाद भी चैट हिस्ट्री वापस लाई जा सकती है. जानिए WhatsApp की पुरानी चैट कैसे Restore करें.
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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