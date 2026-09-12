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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp चैट हो गई गायब? ऐसे करें Restore

WhatsApp चैट हो गई गायब? ऐसे करें Restore

WhatsApp की पुरानी चैट अचानक गायब हो जाए तो चिंता होना नॉर्मल है, लेकिन फोन बदलने या WhatsApp दोबारा इंस्टॉल करने के बाद भी चैट हिस्ट्री वापस लाई जा सकती है. जानिए WhatsApp की चैट कैसे Restore करें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 12 Sep 2026 10:33 AM (IST)
WhatsApp की पुरानी चैट अचानक गायब हो जाए तो चिंता होना नॉर्मल है, लेकिन फोन बदलने या WhatsApp दोबारा इंस्टॉल करने के बाद भी चैट हिस्ट्री वापस लाई जा सकती है. जानिए WhatsApp की चैट कैसे Restore करें.

WhatsApp की पुरानी चैट अचानक गायब हो जाए तो चिंता होना नॉर्मल है, लेकिन फोन बदलने या WhatsApp दोबारा इंस्टॉल करने के बाद भी चैट हिस्ट्री वापस लाई जा सकती है. जानिए WhatsApp की पुरानी चैट कैसे Restore करें.

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Android फोन में चैट Restore करने के लिए पहले Google Account बैकअप मौजूद होना चाहिए. इसे चेक करने के लिए Google One ऐप खोलें और अपने Google Account से साइन इन करें. इसके बाद Storage में Other पर जाएं. अगर आपकी WhatsApp चैट का बैकअप मौजूद है, तो वह यहां दिखाई देगा.
Android फोन में चैट Restore करने के लिए पहले Google Account बैकअप मौजूद होना चाहिए. इसे चेक करने के लिए Google One ऐप खोलें और अपने Google Account से साइन इन करें. इसके बाद Storage में Other पर जाएं. अगर आपकी WhatsApp चैट का बैकअप मौजूद है, तो वह यहां दिखाई देगा.
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अगर Google Account पर चैट बैकअप मौजूद नहीं है, तब भी नए डिवाइस पर पुराने फोन से चैट ट्रांसफर करके चैट्स Restore की जा सकती हैं.
अगर Google Account पर चैट बैकअप मौजूद नहीं है, तब भी नए डिवाइस पर पुराने फोन से चैट ट्रांसफर करके चैट्स Restore की जा सकती हैं.
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iPhone में WhatsApp चैट Restore करने के लिए iCloud बैकअप होना जरूरी है. इसे चेक करने के लिए Settings में जाकर Chats खोलें. इसके बाद Chat Backup पर जाएं. यहां आपको आखिरी बैकअप का समय और उसका साइज दिखाई देगा.
iPhone में WhatsApp चैट Restore करने के लिए iCloud बैकअप होना जरूरी है. इसे चेक करने के लिए Settings में जाकर Chats खोलें. इसके बाद Chat Backup पर जाएं. यहां आपको आखिरी बैकअप का समय और उसका साइज दिखाई देगा.
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iCloud बैकअप कन्फर्म करने के बाद WhatsApp को Uninstall करके दोबारा Install करें. इसके बाद अपना फोन नंबर और Apple ID Verify करें फिर Restore Chat History पर टैप करें. इससे iCloud बैकअप से चैट हिस्ट्री Restore की जा सकती है.
iCloud बैकअप कन्फर्म करने के बाद WhatsApp को Uninstall करके दोबारा Install करें. इसके बाद अपना फोन नंबर और Apple ID Verify करें फिर Restore Chat History पर टैप करें. इससे iCloud बैकअप से चैट हिस्ट्री Restore की जा सकती है.
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WhatsApp चैट Restore करने के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आपकी पहचान Verify करने के लिए कह सकता है. अगर आपने Two-Step Verification या End-to-End Encrypted Backups को Enable नहीं किया है, तो पहचान की पुष्टि SMS या Call से मिले Code के जरिए की जा सकती है.
WhatsApp चैट Restore करने के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आपकी पहचान Verify करने के लिए कह सकता है. अगर आपने Two-Step Verification या End-to-End Encrypted Backups को Enable नहीं किया है, तो पहचान की पुष्टि SMS या Call से मिले Code के जरिए की जा सकती है.
Published at : 12 Sep 2026 10:33 AM (IST)
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WhatsApp TECH NEWS

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