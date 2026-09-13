iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर

Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमत भारत में 1.64 लाख रुपये से शुरू होती है. ऐसे में हर यूजर के लिए इन दोनों फोन को खरीदना आसान नहीं होगा. हालांकि, प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अब कई ऐसे Android फ्लैगशिप मौजूद हैं, जो दमदार प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, एडवांस कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स देते हैं. अगर आपका बजट iPhone 18 Pro सीरीज तक नहीं पहुंचता या आप Android का एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो ये फोन अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव कौन-से हैं.

iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव कौन-से हैं

1. Samsung Galaxy S26 Ultra - Samsung Galaxy S26 Ultra में 6.9 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Privacy Display मिलता है. फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट पर चलता है. फोन में 5,000mAh बैटरी, 60W वायर्ड चार्जिंग और 25W वायरलेस चार्जिंग मिलती है. इसकी शुरुआती कीमत 1,39,999 रुपये है.

2. Xiaomi 17 Ultra - Xiaomi 17 Ultra में Leica ट्यून कैमरा सिस्टम, 6.9 इंच का 120Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है. फोन में 6,000mAh बैटरी, 90W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग दी गई है. इसकी कीमत 1,39,999 रुपये है.

3. Google Pixel 11 Pro और Pro XL - Google Pixel 11 Pro सीरीज में Tensor G6 प्रोसेसर और Android 17 मिलता है. Pixel 11 Pro में 6.3 इंच और Pro XL में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है. इनमें 16GB तक RAM, 512GB स्टोरेज, Titan M3 सिक्योरिटी चिप और IP68 रेटिंग दी गई है. Pixel 11 Pro की कीमत 1,19,999 रुपये से, जबकि Pro XL की कीमत 1,34,999 रुपये से शुरू होती है.

4. Vivo X300 Ultra - Vivo X300 Ultra में 6.82 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट है. यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और Vivo VS1+ इमेजिंग चिप के साथ आता है. इसकी 6,600mAh बैटरी 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसकी कीमत 1,59,999 रुपये है.

5. Oppo Find X9 Ultra - Oppo Find X9 Ultra में 6.82 इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है. इसमें 200MP मेन, 50MP अल्ट्रावाइड, 200MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा टेलीफोटो कैमरा मिलता है. फोन में 7,050mAh बैटरी, 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग है. इसकी कीमत 1,69,999 रुपये है.

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iPhone 18 Pro और Pro Max में क्या है खास?

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में Apple का नया A20 Pro चिपसेट और C2 मॉडेम दिया गया है. इनमें 6.3 इंच और 6.9 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो ProMotion और Always On मोड को सपोर्ट करता है. भारत में इनकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये और 1,79,900 रुपये है. यह दोनों फोन 2TB तक स्टोरेज, साथ ही Black, Burgundy, Glacier और Silver कलर में आते हैं.

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