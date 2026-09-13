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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर

iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर

iPhone 18 Pro खरीदने के लिए 1.64 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. अगर आपका बजट इतना नहीं है, तो प्रीमियम Android फोन भी दमदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं. जानिए iPhone 18 Pro सीरीज के अल्टरनेटिव

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Sep 2026 04:53 PM (IST)
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Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमत भारत में 1.64 लाख रुपये से शुरू होती है. ऐसे में हर यूजर के लिए इन दोनों फोन को खरीदना आसान नहीं होगा. हालांकि, प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अब कई ऐसे Android फ्लैगशिप मौजूद हैं, जो दमदार प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, एडवांस कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स देते हैं. अगर आपका बजट iPhone 18 Pro सीरीज तक नहीं पहुंचता या आप Android का एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो ये फोन अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव कौन-से हैं.

iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव कौन-से हैं

1.  Samsung Galaxy S26 Ultra - Samsung Galaxy S26 Ultra में 6.9 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Privacy Display मिलता है. फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट पर चलता है. फोन में 5,000mAh बैटरी, 60W वायर्ड चार्जिंग और 25W वायरलेस चार्जिंग मिलती है. इसकी शुरुआती कीमत 1,39,999 रुपये है.

2.  Xiaomi 17 Ultra - Xiaomi 17 Ultra में Leica ट्यून कैमरा सिस्टम, 6.9 इंच का 120Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है. फोन में 6,000mAh बैटरी, 90W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग दी गई है. इसकी कीमत 1,39,999 रुपये है. 

3.  Google Pixel 11 Pro और Pro XL - Google Pixel 11 Pro सीरीज में Tensor G6 प्रोसेसर और Android 17 मिलता है. Pixel 11 Pro में 6.3 इंच और Pro XL में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है.  इनमें 16GB तक RAM, 512GB स्टोरेज, Titan M3 सिक्योरिटी चिप और IP68 रेटिंग दी गई है. Pixel 11 Pro की कीमत 1,19,999 रुपये से, जबकि Pro XL की कीमत 1,34,999 रुपये से शुरू होती है.

4.  Vivo X300 Ultra - Vivo X300 Ultra में 6.82 इंच का 2K AMOLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट है. यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और Vivo VS1+ इमेजिंग चिप के साथ आता है. इसकी 6,600mAh बैटरी 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसकी कीमत 1,59,999 रुपये है. 

 5. Oppo Find X9 Ultra - Oppo Find X9 Ultra में 6.82 इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है.  इसमें 200MP मेन, 50MP अल्ट्रावाइड, 200MP टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा टेलीफोटो कैमरा मिलता है. फोन में 7,050mAh बैटरी, 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग है. इसकी कीमत 1,69,999 रुपये है.

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iPhone 18 Pro और Pro Max में क्या है खास?

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में Apple का नया A20 Pro चिपसेट और C2 मॉडेम दिया गया है. इनमें 6.3 इंच और 6.9 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो ProMotion और Always On मोड को सपोर्ट करता है. भारत में इनकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये और 1,79,900 रुपये है. यह दोनों फोन 2TB तक स्टोरेज, साथ ही Black, Burgundy, Glacier और Silver कलर में आते हैं.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 13 Sep 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Technology Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro
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