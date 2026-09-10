iPhone 18 Pro में आया गजब का फीचर! अब Apple खुद बताएगा फोटो असली है या नकली

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में Apple ने फोटो की ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन से जुड़ा सिस्टम दिया है. इसका मकसद फोटो के साथ मौजूद डिजिटल जानकारी के आधार पर ये चेक करना है कि फोटो का सोर्स क्या है और उसे कैप्चर करने के बाद उसमें कोई बदलाव किया गया है या नहीं.