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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro में आया गजब का फीचर! अब Apple खुद बताएगा फोटो असली है या नकली

iPhone 18 Pro में आया गजब का फीचर! अब Apple खुद बताएगा फोटो असली है या नकली

iPhone 18 Pro में Apple Reference Image फीचर आया है जो फोटो की असलियत जांचने में मदद करेगा. ये ओरिजिनल फोटो को डिजिटल नेगेटिव की तरह सुरक्षित रखेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 10 Sep 2026 05:42 PM (IST)
iPhone 18 Pro में Apple Reference Image फीचर आया है जो फोटो की असलियत जांचने में मदद करेगा. ये ओरिजिनल फोटो को डिजिटल नेगेटिव की तरह सुरक्षित रखेगा.

आज के दौर में AI की मदद से फोटो को एडिट करना इतना आसान हो गया है कि असली और नकली तस्वीर में फर्क करना मुश्किल हो सकता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए Apple ने iPhone 18 Pro सीरीज में फोटो की असलियत को चेक करने के लिए एक नया फीचर पेश किया है. इसकी मदद से यूजर्स ये पता लगा सकेंगे कि कोई फोटो असल में कैमरे से ली गई है या उसमें बाद में बदलाव किया गया है.

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iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में Apple ने फोटो की ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन से जुड़ा सिस्टम दिया है. इसका मकसद फोटो के साथ मौजूद डिजिटल जानकारी के आधार पर ये चेक करना है कि फोटो का सोर्स क्या है और उसे कैप्चर करने के बाद उसमें कोई बदलाव किया गया है या नहीं.
iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में Apple ने फोटो की ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन से जुड़ा सिस्टम दिया है. इसका मकसद फोटो के साथ मौजूद डिजिटल जानकारी के आधार पर ये चेक करना है कि फोटो का सोर्स क्या है और उसे कैप्चर करने के बाद उसमें कोई बदलाव किया गया है या नहीं.
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यानी अगर आपके पास कोई ऐसी फोटो आती है जिसके असली होने पर शक है तो ये फीचर उसे चेक करने में मदद कर सकता है. खासतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फोटोज के मामले में ये टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.
यानी अगर आपके पास कोई ऐसी फोटो आती है जिसके असली होने पर शक है तो ये फीचर उसे चेक करने में मदद कर सकता है. खासतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फोटोज के मामले में ये टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर का अहम हिस्सा Apple का रेफरेंस इमेज सिस्टम है. ये फोटो के साथ उसकी सोर्स और उससे जुड़ी जानकारी को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है. बाद में इसी जानकारी को देखकर फोटो की असलियत के बारे में पता लगाया जा सकता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर का अहम हिस्सा Apple का रेफरेंस इमेज सिस्टम है. ये फोटो के साथ उसकी सोर्स और उससे जुड़ी जानकारी को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है. बाद में इसी जानकारी को देखकर फोटो की असलियत के बारे में पता लगाया जा सकता है.
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अगर फोटो में मौजूद ऑथेंटिसिटी जानकारी मूल कैप्चर से मेल खाती है तो यूजर को फोटो के सोर्स पर ज्यादा भरोसा करने में मदद मिल सकती है. वहीं, अगर फोटो को एडिट किया गया है या उसकी डिजिटल जानकारी में बदलाव हुआ है तो वेरिफिकेशन के दौरान इसकी जानकारी सामने आ सकती है.
अगर फोटो में मौजूद ऑथेंटिसिटी जानकारी मूल कैप्चर से मेल खाती है तो यूजर को फोटो के सोर्स पर ज्यादा भरोसा करने में मदद मिल सकती है. वहीं, अगर फोटो को एडिट किया गया है या उसकी डिजिटल जानकारी में बदलाव हुआ है तो वेरिफिकेशन के दौरान इसकी जानकारी सामने आ सकती है.
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इस फीचर की जरूरत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब AI इमेज जनरेशन टूल्स से बेहद वास्तविक दिखने वाली फोटोज बनाई जा सकती हैं. किसी सेलिब्रिटी, घटना या जगह की ऐसी फोटो तैयार की जा सकती है जो देखने में बिल्कुल असली लगती हो.
इस फीचर की जरूरत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब AI इमेज जनरेशन टूल्स से बेहद वास्तविक दिखने वाली फोटोज बनाई जा सकती हैं. किसी सेलिब्रिटी, घटना या जगह की ऐसी फोटो तैयार की जा सकती है जो देखने में बिल्कुल असली लगती हो.
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फर्जी फोटोज का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है. किसी घटना की पुरानी फोटो को नए संदर्भ में शेयर करना या एडिट की गई फोटो को असली बताना सोशल मीडिया पर नॉर्मल समस्या बन चुकी है.
फर्जी फोटोज का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है. किसी घटना की पुरानी फोटो को नए संदर्भ में शेयर करना या एडिट की गई फोटो को असली बताना सोशल मीडिया पर नॉर्मल समस्या बन चुकी है.
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iPhone 18 Pro का ये फीचर ऐसे मामलों में यूजर्स को एक्सट्रा जानकारी दे सकता है. खासकर पत्रकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और उन लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है जो इंटरनेट से मिलने वाली फोटो की असलियत को चेक करते हैं.
iPhone 18 Pro का ये फीचर ऐसे मामलों में यूजर्स को एक्सट्रा जानकारी दे सकता है. खासकर पत्रकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और उन लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है जो इंटरनेट से मिलने वाली फोटो की असलियत को चेक करते हैं.
Published at : 10 Sep 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Iphone 18 Pro

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