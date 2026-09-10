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iPhone 18 Pro में आया गजब का फीचर! अब Apple खुद बताएगा फोटो असली है या नकली
iPhone 18 Pro में Apple Reference Image फीचर आया है जो फोटो की असलियत जांचने में मदद करेगा. ये ओरिजिनल फोटो को डिजिटल नेगेटिव की तरह सुरक्षित रखेगा.
आज के दौर में AI की मदद से फोटो को एडिट करना इतना आसान हो गया है कि असली और नकली तस्वीर में फर्क करना मुश्किल हो सकता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए Apple ने iPhone 18 Pro सीरीज में फोटो की असलियत को चेक करने के लिए एक नया फीचर पेश किया है. इसकी मदद से यूजर्स ये पता लगा सकेंगे कि कोई फोटो असल में कैमरे से ली गई है या उसमें बाद में बदलाव किया गया है.
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Published at : 10 Sep 2026 05:42 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Iphone 18 Pro
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