BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'

दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन इस वक्त देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसी बीच इंडियन सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर सुभाष घई ने ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और इस पूरे आयोजन को लेकर गर्व जताया.

सुभाष घई ने शेयर किया पोस्ट

सुभाष घई ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की. इन तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नजर आ रहे है. उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कैप्शन ने लिखा, 'केवल वही ऐसा कर सकते हैं. प्यार से प्यार पैदा होता है. मुस्कुराहट से पॉजिटिव एनर्जी बनती है.'

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उन्होंने लिखा, 'हमारा इतिहास ये साबित करता है कि इस दुनिया से नेगेटिविटी को खत्म करके इंसानियत को आगे बढ़ाने का काम केवल पॉजिटिव सोच ही कर सकती है. आखिर हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व क्यों नहीं होना चाहिए, जब हर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनका सम्मान करते हैं. हम उनसे प्यार करते हैं. ब्रिक्स 2026 की बधाई.'

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बता दें, सुभाष घई की पहचान हिंदी सिनेमा के उन फिल्मकारों में होती है जिन्होंने बड़े पर्दे पर मनोरंजन के साथ-साथ मजबूत किरदार, दमदार संगीत और बड़े स्तर की कहानियों को एक अलग अंदाज दिया. उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत साल 1976 में फिल्म 'कालीचरण' से की थी. ये फिल्म उनके करियर के लिए बड़ा मोड़ साबित हुई.

'कालीचरण' की सफलता के बाद सुभाष घई ने 'विश्वनाथ', 'गौतम गोविंदा', 'कर्ज', 'क्रोधी' और 'विधाता' जैसी फिल्मों के जरिए अपनी पहचान मजबूत की. साल 1983 में आई फिल्म 'हीरो' ने उनके करियर को एक और बड़ी ऊंचाई दी. इसके बाद उन्होंने 'मेरी जंग', 'कर्मा', 'राम लखन', 'सौदागर', 'खलनायक', 'परदेस' और 'ताल' जैसी फिल्म बनाई.

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