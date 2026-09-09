YouTube Videos कैसे डाउनलोड करें? जानें कौन-सा तरीका है पूरी तरह Legal

आपको बता दें कि YouTube खुद अपने ऐप में कई वीडियो को Offline देखने के लिए डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है. अगर किसी वीडियो के नीचे Download बटन दिखाई देता है तो आप YouTube के ऑफिशियल फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. डाउनलोड किया गया वीडियो नॉर्मली YouTube ऐप के अंदर ही ऑफलाइन देखा जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो आपके फोन की गैलरी में MP4 फाइल के रूप में सेव हो गया है. ये तरीका प्लेटफॉर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया है इसलिए यही सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है.