एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों का 80s लुक वाला मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन समेत कई खिलाड़ियों के रिएक्शन देखने को मिले.
80s का दौर तो बहुत पहले बीत गया, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी अचानक उसी जमाने के लुक में नजर आ गए. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बीसीसीआई ने खिलाड़ियों का एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. इसमें क्रिकेटर्स अपनी 1980 के दशक वाली तस्वीरें देखकर कभी हैरान हुए तो कभी अपनी ही फोटो पर हंसते नजर आए. वीडियो में खिलाड़ियों के सामने 80s स्टाइल में तैयार की गई उनकी तस्वीरें रखी गई थीं. पुराने हेयरस्टाइल और उस दौर के फैशन में खुद को देखकर कई खिलाड़ी कुछ पल के लिए पहचान ही नहीं पाए. इस दौरान खिलाड़ियों ने एक-दूसरे की तस्वीरें देखकर भी खूब मजाक किया.
वैभव सूर्यवंशी की फोटो ने मचाई मस्ती
वीडियो में सबसे ज्यादा वैभव सूर्यवंशी के रिएक्शन ने खींचा. अपनी 80s वाली तस्वीर देखकर वैभव खुद भी हैरान नजर आए. उन्होंने अपनी तस्वीर को देखकर कहा कि वो काफी स्मार्ट लग रहे हैं. उनकी फोटो देखकर अक्षर पटेल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और खिलाड़ियों के बीच मजाक का सिलसिला शुरू हो गया.
Vintage vibes. Priceless reactions. 😂— BCCI (@BCCI) September 12, 2026
🎥 #TeamIndia takes on the 1980s trend 😉 - By @RajalArora #AFGvIND pic.twitter.com/nSaClHHdyn
यह भी पढ़ें:बांग्लादेशी कप्तान ने भारतीय कैप्टन से नहीं मिलाया हाथ, अब छिनेगी कमान
ईशान और अभिषेक भी दिखे अलग अंदाज में
वैभव के अलावा ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की तस्वीरें भी 80s के अंदाज में दिखाई गईं. दोनों खिलाड़ी अपने बदले हुए लुक को देखकर मजेदार रिएक्शन देते नजर आए. पुराने जमाने के हेयरस्टाइल और कपड़ों में खिलाड़ियों को देखकर बाकी साथी भी काफी खुश दिखे. संजू सैमसन समेत कई खिलाड़ियों ने भी अपनी 80s वाली तस्वीरें देखकर मजेदार रिएक्शन दिए. वहीं, जब एक पुरानी तस्वीर देखकर युवराज सिंह का नाम लिया गया, तो खिलाड़ियों के बीच हंसी-मजाक शुरू हो गया. एक खिलाड़ी ने मजाक में कहा कि वो इससे बेहतर दिखता है.
बुमराह समेत इन खिलाड़ियों का भी दिखा रेट्रो लुक
वीडियो में जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे समेत कई भारतीय खिलाड़ी भी नजर आए. खिलाड़ियों ने अपनी तस्वीरों को देखकर मुस्कुराते हुए इस पूरे सेशन को एन्जॉय किया. सीरीज से पहले टीम का ये अंदाज सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आ गया.
खिलाड़ियों के रिएक्शन ने जीता दिल
इस वीडियो की खास बात सिर्फ खिलाड़ियों का बदला हुआ लुक नहीं, बल्कि उन्हें अपनी तस्वीरें देखकर मिले मजेदार रिएक्शन रहे. खासकर वैभव सूर्यवंशी की फोटो ने खिलाड़ियों का ध्यान खींचा. 80s के अंदाज में अपने ही साथियों को देखकर टीम के बीच खूब हंसी मजाक हुआ. अफगानिस्तान सीरीज से पहले बीसीसीआई का ये वीडियो खिलाड़ियों का एक अलग और मजेदार अंदाज दिखाता है.
यह भी पढ़ें: वैभव OUT, पहले टी20 के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग 11