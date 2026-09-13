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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत

मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत

गृहमंत्री ने एशियाटिक सोसाइटी में में जाने से पहले डिप्टी सीएम शिंदे ने सह्याद्रि गेस्ट हाउस में शाह से भेंट की. दोनों के बीच यह मुलाकात आधे घंटे चली है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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मुंबई में गृहमंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात हुई है. इस मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है. गृहमंत्री ने एशियाटिक सोसाइटी में जाने से पहले डिप्टी सीएम शिंदे से सह्याद्रि गेस्ट हाउस में भेंट की. दोनों के बीच करीब आधे घंटे की बातचीत हुई है. इसके अलावा वे एक ही कार में एशियाटिक सोसाइटी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं. 

 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 13 Sep 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
National News Eknath Shinde Maharashtra AMIT SHAH
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