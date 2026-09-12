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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीचार्जर पर बना Qi का निशान का क्या मतलब होता? जानिए वजह

चार्जर पर बना Qi का निशान का क्या मतलब होता? जानिए वजह

चार्जर पर बना Qi का निशान सिर्फ एक लोगो नहीं है. ये वायरलेस चार्जिंग से जुड़ा खास स्टैंडर्ड बताता है. जानिए Qi का मतलब और यह कैसे काम करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 12 Sep 2026 05:49 PM (IST)
चार्जर पर बना Qi का निशान सिर्फ एक लोगो नहीं है. ये वायरलेस चार्जिंग से जुड़ा खास स्टैंडर्ड बताता है. जानिए Qi का मतलब और यह कैसे काम करता है.

अगर आपने कभी वायरलेस चार्जर, स्मार्टफोन या उसके बॉक्स को ध्यान से देखा है तो उस पर Qi का निशान जरूर नजर आया होगा. ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक लोगो समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन ये निशान आपके फोन की वायरलेस चार्जिंग क्षमता से जुड़ी अहम जानकारी देता है. दरअसल, Qi एक वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड है जिसे अलग-अलग कंपनियों के डिवाइस और चार्जर के बीच बेहतर कम्पैटिबिलिटी के लिए बनाया गया है.

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आपको बता दें कि Qi शब्द का उच्चारण नॉर्मी ‘ची’ किया जाता है. ये वायरलेस पावर ट्रांसफर से जुड़ा एक ग्लोबल मानक है. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि Qi को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन, ईयरबड्स या दूसरी डिवाइस Qi-सर्टिफाइड चार्जर से वायरलेस तरीके से चार्ज हो सके. यानी अगर आपके फोन और वायरलेस चार्जर दोनों पर Qi का सपोर्ट है तो उनके बीच वायरलेस चार्जिंग के काम करने की संभावना काफी ज्यादा होती है. हालांकि, चार्जिंग की स्पीड डिवाइस और चार्जर के मॉडल पर निर्भर करती है.
आपको बता दें कि Qi शब्द का उच्चारण नॉर्मी ‘ची’ किया जाता है. ये वायरलेस पावर ट्रांसफर से जुड़ा एक ग्लोबल मानक है. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि Qi को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन, ईयरबड्स या दूसरी डिवाइस Qi-सर्टिफाइड चार्जर से वायरलेस तरीके से चार्ज हो सके. यानी अगर आपके फोन और वायरलेस चार्जर दोनों पर Qi का सपोर्ट है तो उनके बीच वायरलेस चार्जिंग के काम करने की संभावना काफी ज्यादा होती है. हालांकि, चार्जिंग की स्पीड डिवाइस और चार्जर के मॉडल पर निर्भर करती है.
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Qi चार्जिंग में बिजली ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. वायरलेस चार्जर के अंदर एक कॉइल होती है जिसमें बिजली पहुंचने पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है. जब Qi सपोर्ट वाला फोन चार्जिंग पैड के ऊपर सही कंडिशन में रखा जाता है तो फोन के अंदर मौजूद रिसीवर कॉइल इस मैग्नेटिक एनर्जी को ले लेती है. इसके बाद फोन का सिस्टम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर बैटरी चार्ज करने में इस्तेमाल करता है. इसी वजह से इसमें फोन और चार्जर के बीच कोई फिजिकल केबल कनेक्शन जरूरी नहीं होता है.
Qi चार्जिंग में बिजली ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. वायरलेस चार्जर के अंदर एक कॉइल होती है जिसमें बिजली पहुंचने पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है. जब Qi सपोर्ट वाला फोन चार्जिंग पैड के ऊपर सही कंडिशन में रखा जाता है तो फोन के अंदर मौजूद रिसीवर कॉइल इस मैग्नेटिक एनर्जी को ले लेती है. इसके बाद फोन का सिस्टम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर बैटरी चार्ज करने में इस्तेमाल करता है. इसी वजह से इसमें फोन और चार्जर के बीच कोई फिजिकल केबल कनेक्शन जरूरी नहीं होता है.
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जरूरी नहीं कि हर Qi चार्जर हर फोन को समान स्पीड से चार्ज करे. Qi स्टैंडर्ड होने के बावजूद अलग-अलग डिवाइस में पावर लिमिट, चार्जिंग प्रोफाइल और सॉफ्टवेयर सपोर्ट अलग हो सकते हैं. इसलिए चार्जर खरीदते समय सिर्फ Qi का लोगो देखकर ही फैसला नहीं करना चाहिए. फोन की मैक्सिमम वायरलेस चार्जिंग पावर और चार्जर द्वारा दी जाने वाली पावर को भी देखना जरूरी है.
जरूरी नहीं कि हर Qi चार्जर हर फोन को समान स्पीड से चार्ज करे. Qi स्टैंडर्ड होने के बावजूद अलग-अलग डिवाइस में पावर लिमिट, चार्जिंग प्रोफाइल और सॉफ्टवेयर सपोर्ट अलग हो सकते हैं. इसलिए चार्जर खरीदते समय सिर्फ Qi का लोगो देखकर ही फैसला नहीं करना चाहिए. फोन की मैक्सिमम वायरलेस चार्जिंग पावर और चार्जर द्वारा दी जाने वाली पावर को भी देखना जरूरी है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Qi का नया वर्जन Qi2 है जिसे वायरलेस चार्जिंग को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है. Qi2 में मैग्नेटिक अलाइनमेंट जैसी सुविधा पर ज्यादा जोर दिया गया है. इससे फोन और चार्जर की कॉइल एक-दूसरे के सही जगह पर रहने में मदद करती हैं. सही अलाइनमेंट से एनर्जी का नुकसान कम करने और चार्जिंग को ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद मिलती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Qi का नया वर्जन Qi2 है जिसे वायरलेस चार्जिंग को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है. Qi2 में मैग्नेटिक अलाइनमेंट जैसी सुविधा पर ज्यादा जोर दिया गया है. इससे फोन और चार्जर की कॉइल एक-दूसरे के सही जगह पर रहने में मदद करती हैं. सही अलाइनमेंट से एनर्जी का नुकसान कम करने और चार्जिंग को ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद मिलती है.
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अगली बार किसी वायरलेस चार्जर या फोन पर Qi का निशान दिखे तो समझ जाइए कि ये वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड के सपोर्ट का संकेत है. हालांकि, खरीदारी से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपका फोन किस Qi वर्जन और कितनी वायरलेस चार्जिंग पावर को सपोर्ट करता है. इससे आपको सही चार्जर चुनने और बेहतर चार्जिंग एक्सपीरिएंस पाने में मदद मिलेगी.
अगली बार किसी वायरलेस चार्जर या फोन पर Qi का निशान दिखे तो समझ जाइए कि ये वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड के सपोर्ट का संकेत है. हालांकि, खरीदारी से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपका फोन किस Qi वर्जन और कितनी वायरलेस चार्जिंग पावर को सपोर्ट करता है. इससे आपको सही चार्जर चुनने और बेहतर चार्जिंग एक्सपीरिएंस पाने में मदद मिलेगी.
Published at : 12 Sep 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Wireless Charger TECH NEWS HINDI

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