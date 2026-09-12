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चार्जर पर बना Qi का निशान का क्या मतलब होता? जानिए वजह
चार्जर पर बना Qi का निशान सिर्फ एक लोगो नहीं है. ये वायरलेस चार्जिंग से जुड़ा खास स्टैंडर्ड बताता है. जानिए Qi का मतलब और यह कैसे काम करता है.
अगर आपने कभी वायरलेस चार्जर, स्मार्टफोन या उसके बॉक्स को ध्यान से देखा है तो उस पर Qi का निशान जरूर नजर आया होगा. ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक लोगो समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन ये निशान आपके फोन की वायरलेस चार्जिंग क्षमता से जुड़ी अहम जानकारी देता है. दरअसल, Qi एक वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड है जिसे अलग-अलग कंपनियों के डिवाइस और चार्जर के बीच बेहतर कम्पैटिबिलिटी के लिए बनाया गया है.
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Published at : 12 Sep 2026 05:49 PM (IST)
Tags :Wireless Charger TECH NEWS HINDI
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