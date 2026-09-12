चार्जर पर बना Qi का निशान का क्या मतलब होता? जानिए वजह

Qi चार्जिंग में बिजली ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. वायरलेस चार्जर के अंदर एक कॉइल होती है जिसमें बिजली पहुंचने पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है. जब Qi सपोर्ट वाला फोन चार्जिंग पैड के ऊपर सही कंडिशन में रखा जाता है तो फोन के अंदर मौजूद रिसीवर कॉइल इस मैग्नेटिक एनर्जी को ले लेती है. इसके बाद फोन का सिस्टम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर बैटरी चार्ज करने में इस्तेमाल करता है. इसी वजह से इसमें फोन और चार्जर के बीच कोई फिजिकल केबल कनेक्शन जरूरी नहीं होता है.