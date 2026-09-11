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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीTelegram के ये Bots बदल देंगे काम करने का तरीका, 2026 में जरूर आजमाएं

Telegram के ये Bots बदल देंगे काम करने का तरीका, 2026 में जरूर आजमाएं

Telegram पर सिर्फ चैट ही नहीं, कई जरूरी काम भी किए जा सकते हैं. इसके Bots Reminder सेट करने, फाइल स्टोर और शेयर करने, न्यूज अपडेट ट्रैक करने से लेकर दूसरी सेवाओं से कनेक्ट होने तक में मदद करते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 11 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Telegram पर सिर्फ चैट ही नहीं, कई जरूरी काम भी किए जा सकते हैं. इसके Bots Reminder सेट करने, फाइल स्टोर और शेयर करने, न्यूज अपडेट ट्रैक करने से लेकर दूसरी सेवाओं से कनेक्ट होने तक में मदद करते हैं.

Telegram सिर्फ चैट और मैसेज भेजने वाला ऐप नहीं रह गया है. इसके अंदर मौजूद Bots कई ऐसे काम कर सकते हैं, जिनके लिए यूजर को बार-बार अलग टूल या सर्विस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये छोटे ऐप की तरह काम करते हैं और Telegram के अंदर ही टेक्स्ट मैसेज, कमांड और दूसरे तरीकों से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Reminder लगाने से लेकर फाइल मैनेज करने, पेमेंट प्रोसेस करने और बाहरी सेवाओं से कनेक्ट करने तक, Bots कई तरह के काम संभाल सकते हैं. 2026 में Telegram ने Bots के फीचर्स को और बढ़ाया है, जिसमें AI बातचीत, दूसरे Bots के साथ इंटरैक्शन और चैट ऑटोमेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. ऐसे में अगर आप काम, पढ़ाई या रोज के टास्क को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो ये Bots आपके काम आ सकते हैं.

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Telegram Bots को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है. ये चैनलों के मैसेज ट्रैक करने, खास कामों के लिए कस्टम कीबोर्ड देने, पोल बनाने, समान रुचि वाले यूजर्स को जोड़ने, नए स्टिकर बनाने और Reminder सेट करने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि इन्हें काम और पढ़ाई के साथ बिजनेस और रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
Telegram Bots को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है. ये चैनलों के मैसेज ट्रैक करने, खास कामों के लिए कस्टम कीबोर्ड देने, पोल बनाने, समान रुचि वाले यूजर्स को जोड़ने, नए स्टिकर बनाने और Reminder सेट करने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि इन्हें काम और पढ़ाई के साथ बिजनेस और रोजमर्रा के कामों को व्यवस्थित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
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अगर आप YouTube वीडियो देखते हैं या कंटेंट बनाते हैं, तो यह Bot काम आ सकता है. इसकी मदद से YouTube वीडियो खोजे और शेयर किए जा सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने पर यूजर YouTube की Terms of Service से सहमत होता है, फिलहाल इसके 2,29,340 मंथली यूजर्स हैं.
अगर आप YouTube वीडियो देखते हैं या कंटेंट बनाते हैं, तो यह Bot काम आ सकता है. इसकी मदद से YouTube वीडियो खोजे और शेयर किए जा सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने पर यूजर YouTube की Terms of Service से सहमत होता है, फिलहाल इसके 2,29,340 मंथली यूजर्स हैं.
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Reminders के लिए Skeddy Bot बनाया गया है. इससे Telegram के अंदर ही Reminder बनाए और मैनेज किए जा सकते हैं. बिल, मीटिंग और जरूरी दिनों के लिए Reminder सेट किया जा सकता है. इसके 10,000 से ज्यादा मंथली यूजर्स हैं. अगर आप Telegram को दूसरी सेवाओं के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो IFTTT Bot यूजफुल हो सकता है. यह Telegram के ग्रुप और चैनलों को 360 से ज्यादा दूसरी सेवाओं से कनेक्ट कर सकता है.
Reminders के लिए Skeddy Bot बनाया गया है. इससे Telegram के अंदर ही Reminder बनाए और मैनेज किए जा सकते हैं. बिल, मीटिंग और जरूरी दिनों के लिए Reminder सेट किया जा सकता है. इसके 10,000 से ज्यादा मंथली यूजर्स हैं. अगर आप Telegram को दूसरी सेवाओं के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो IFTTT Bot यूजफुल हो सकता है. यह Telegram के ग्रुप और चैनलों को 360 से ज्यादा दूसरी सेवाओं से कनेक्ट कर सकता है.
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News और current affairs पर नजर रखने वाले यूजर्स के लिए यह Bot काम का है. खासकर कई न्यूज वेबसाइट्स फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यह RSS feeds, X और YouTube अकाउंट्स को ट्रैक करता है और नया पोस्ट आने पर नोटिफिकेशन भेजता है.
News और current affairs पर नजर रखने वाले यूजर्स के लिए यह Bot काम का है. खासकर कई न्यूज वेबसाइट्स फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यह RSS feeds, X और YouTube अकाउंट्स को ट्रैक करता है और नया पोस्ट आने पर नोटिफिकेशन भेजता है.
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File to Bot की मदद से Telegram पर फाइल स्टोर और शेयर की जा सकती हैं. यूजर Bot को फाइल भेजकर उसका शेयर करने योग्य लिंक प्राप्त कर सकता है. यह English के अलावा Italian, Spanish, Catalan, German, French, Chinese और Japanese जैसी भाषाओं को भी सपोर्ट करता है.
File to Bot की मदद से Telegram पर फाइल स्टोर और शेयर की जा सकती हैं. यूजर Bot को फाइल भेजकर उसका शेयर करने योग्य लिंक प्राप्त कर सकता है. यह English के अलावा Italian, Spanish, Catalan, German, French, Chinese और Japanese जैसी भाषाओं को भी सपोर्ट करता है.
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Notion Echo Telegram चैट छोड़े बिना आइडिया, नोट्स और टास्क सेव करने में मदद करता है. इसकी मदद से Telegram से सीधे Notion पर नोट्स लिखे जा सकते हैं.
Notion Echo Telegram चैट छोड़े बिना आइडिया, नोट्स और टास्क सेव करने में मदद करता है. इसकी मदद से Telegram से सीधे Notion पर नोट्स लिखे जा सकते हैं.
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Telegram Bots थर्ड-पार्टी डेवलपर्स बनाते हैं और ये Telegram Bot API के जरिए काम करते हैं. इसलिए Telegram यूजर्स को सलाह देता है कि Bots को अजनबियों की तरह मानें और उनके साथ पासवर्ड, Telegram codes या बैंकिंग डिटेल जैसी गोपनीय जानकारी शेयर न करें.संदिग्ध फाइलें खोलने से भी बचना चाहिए. अगर कोई Bot मैसेज नहीं भेजे, तो उसे किसी सामान्य यूजर की तरह ब्लॉक किया जा सकता है. Bots आपका public name और profile picture देख सकते हैं, लेकिन last seen या phone number तब तक नहीं देख सकते जब तक यूजर इसकी अनुमति न दे.
Telegram Bots थर्ड-पार्टी डेवलपर्स बनाते हैं और ये Telegram Bot API के जरिए काम करते हैं. इसलिए Telegram यूजर्स को सलाह देता है कि Bots को अजनबियों की तरह मानें और उनके साथ पासवर्ड, Telegram codes या बैंकिंग डिटेल जैसी गोपनीय जानकारी शेयर न करें.संदिग्ध फाइलें खोलने से भी बचना चाहिए. अगर कोई Bot मैसेज नहीं भेजे, तो उसे किसी सामान्य यूजर की तरह ब्लॉक किया जा सकता है. Bots आपका public name और profile picture देख सकते हैं, लेकिन last seen या phone number तब तक नहीं देख सकते जब तक यूजर इसकी अनुमति न दे.
Published at : 11 Sep 2026 10:46 AM (IST)
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