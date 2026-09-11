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Telegram के ये Bots बदल देंगे काम करने का तरीका, 2026 में जरूर आजमाएं
Telegram पर सिर्फ चैट ही नहीं, कई जरूरी काम भी किए जा सकते हैं. इसके Bots Reminder सेट करने, फाइल स्टोर और शेयर करने, न्यूज अपडेट ट्रैक करने से लेकर दूसरी सेवाओं से कनेक्ट होने तक में मदद करते हैं.
Telegram सिर्फ चैट और मैसेज भेजने वाला ऐप नहीं रह गया है. इसके अंदर मौजूद Bots कई ऐसे काम कर सकते हैं, जिनके लिए यूजर को बार-बार अलग टूल या सर्विस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये छोटे ऐप की तरह काम करते हैं और Telegram के अंदर ही टेक्स्ट मैसेज, कमांड और दूसरे तरीकों से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Reminder लगाने से लेकर फाइल मैनेज करने, पेमेंट प्रोसेस करने और बाहरी सेवाओं से कनेक्ट करने तक, Bots कई तरह के काम संभाल सकते हैं. 2026 में Telegram ने Bots के फीचर्स को और बढ़ाया है, जिसमें AI बातचीत, दूसरे Bots के साथ इंटरैक्शन और चैट ऑटोमेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. ऐसे में अगर आप काम, पढ़ाई या रोज के टास्क को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो ये Bots आपके काम आ सकते हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Tags :Telegram TECH NEWS Telegram Bots
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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