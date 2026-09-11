Telegram के ये Bots बदल देंगे काम करने का तरीका, 2026 में जरूर आजमाएं

Telegram Bots थर्ड-पार्टी डेवलपर्स बनाते हैं और ये Telegram Bot API के जरिए काम करते हैं. इसलिए Telegram यूजर्स को सलाह देता है कि Bots को अजनबियों की तरह मानें और उनके साथ पासवर्ड, Telegram codes या बैंकिंग डिटेल जैसी गोपनीय जानकारी शेयर न करें.संदिग्ध फाइलें खोलने से भी बचना चाहिए. अगर कोई Bot मैसेज नहीं भेजे, तो उसे किसी सामान्य यूजर की तरह ब्लॉक किया जा सकता है. Bots आपका public name और profile picture देख सकते हैं, लेकिन last seen या phone number तब तक नहीं देख सकते जब तक यूजर इसकी अनुमति न दे.