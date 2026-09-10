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Apple Wallet और Apple Pay में क्या है फर्क? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बड़ी गलती
Apple Wallet और Apple Pay एक ही चीज नहीं है. Wallet में कार्ड, टिकट और पास सेव होते हैं जबकि Apple Pay का इस्तेमाल सुरक्षित डिजिटल पेमेंट के लिए किया जाता है.
Apple के iPhone में कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिनके नाम और काम को लेकर यूजर्स अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं. Apple Wallet और Apple Pay भी इन्हीं में शामिल हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं लेकिन ऐसा नहीं है. दोनों आपस में जुड़े जरूर हैं, मगर इनका काम अलग-अलग है. अगर आप iPhone इस्तेमाल करते हैं तो इनके बीच का अंतर समझना आपके लिए काफी जरूरी है.
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Published at : 10 Sep 2026 07:27 PM (IST)
Tags :Apple Pay TECH NEWS HINDI Apple Wallet
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