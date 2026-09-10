Apple Wallet और Apple Pay में क्या है फर्क? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे बड़ी गलती

सबसे पहले बात करते हैं Apple Wallet की. इसे आप अपने iPhone में मौजूद एक डिजिटल वॉलेट की तरह समझ सकते हैं. इसमें आप अलग-अलग तरह के डिजिटल कार्ड और पास सुरक्षित रख सकते हैं. Wallet में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अलावा बोर्डिंग पास, टिकट, लॉयल्टी कार्ड, इवेंट पास और कुछ अन्य डिजिटल पास सेव किए जा सकते हैं. यानी इसका मुख्य काम आपके जरूरी कार्ड और पास को एक ही जगह पर मैनेज रखना है. जैसे अगर किसी एयरलाइन का बोर्डिंग पास Wallet में सेव है तो जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से खोला जा सकता है. इसी तरह कुछ जगहों पर सपोर्ट मिलने पर Wallet में सेव किए गए कार्ड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.