BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
ब्रिक्स समिट 2026 के दौरान पीएम मोदी के रात्रि भोज के मेन्यू को लेकर सियासी बहस जोर पकड़ते नजर आ रही है. रात्रि भोज 100 प्रतिशत वेज था. इस पर राहुल गांधी ने बिना नाम लिए तंज कसा है.
ब्रिक्स समिट 2026 का समापन हो गया है. अब इस पर सियासी बयानबाजी देखने मिलने लगी है. लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आयोजित रात्रि भोज के खाने के मेन्यू को लेकर तंज कसा है. वेज और नॉनवेज की वैचारिक लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है. अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छोले-भटूरे की तस्वीर की साझा
रात्रि भोज के मेन्य में सिर्फ वेज खाना रखा गया था, जबकि इस डिनर पार्टी में इंटरनेशनल डेलीगेशन मौजूद था. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छोले भटूरे की पोस्ट साझा की है. इसमें उन्होंने लिखा है,'जानकारी के लिए बता दें, कि 80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं. भारतीय मांसाहारी खाना बहुत स्वादिष्ट होता है. और मेरी बहन के हाथों से बनाए गए छोले भटूरे भी'
For the record: 80% of Indians are non-vegetarian.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2026
Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature. pic.twitter.com/8f6ziKjLan
पिछले सर्वे में नहीं दिया गया था तुलनात्मक आंकड़ा
साल 2023-24 में हुए ताजा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मानें तो नॉन वेज खाना खाने वालों के बारे में किसी तरह का तुलनात्मक आंकड़ा नहीं दिया गया है. इससे पहले साल 2019-21 के सर्वे में पाया गया था कि 15 से 49 साल के उम्र के 83.4 प्रतिशत पुरुष और 70.6 प्रतिशत महिलाएं कभी न कभी मछली, चिकन या मीट खाती थीं.
पीएम के गाला डिनर के मेन्यू में कई शाकाहारी व्यंजन शामिल थे
पीएम मोदी की तरफ से आयोजित गाला डिनर के मेन्यू में भारत के पारंपरिक और कई तरह के शाकाहारी व्यंजन शामिल थे. इसमें खांडवी, पनीर लबाबदार, गुच्छी मार्मिक, मिलेट पुलाव, मशरम गलोटी और जलेबी शामिल था. मेन्यू में मोटे अनाज पर खास जोर दिया गया था. यह श्री अन्न को बढ़ावा देने और सस्टेनेबिलिटी को लेकर भारत की कोशिशों के अनुरूप था.