ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'

BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'

ब्रिक्स समिट 2026 के दौरान पीएम मोदी के रात्रि भोज के मेन्यू को लेकर सियासी बहस जोर पकड़ते नजर आ रही है. रात्रि भोज 100 प्रतिशत वेज था. इस पर राहुल गांधी ने बिना नाम लिए तंज कसा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Sep 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रिक्स समिट 2026 का समापन हो गया है. अब इस पर सियासी बयानबाजी देखने मिलने लगी है. लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आयोजित रात्रि भोज के खाने के मेन्यू को लेकर तंज कसा है. वेज और नॉनवेज की वैचारिक लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है. अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है. 

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छोले-भटूरे की तस्वीर की साझा

रात्रि भोज के मेन्य में सिर्फ वेज खाना रखा गया था, जबकि इस डिनर पार्टी में इंटरनेशनल डेलीगेशन मौजूद था. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर छोले भटूरे की पोस्ट साझा की है. इसमें उन्होंने लिखा है,'जानकारी के लिए बता दें, कि 80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं. भारतीय मांसाहारी खाना बहुत स्वादिष्ट होता है. और मेरी बहन के हाथों से बनाए गए छोले भटूरे भी'

पिछले सर्वे में नहीं दिया गया था तुलनात्मक आंकड़ा

साल 2023-24 में हुए ताजा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मानें तो नॉन वेज खाना खाने वालों के बारे में किसी तरह का तुलनात्मक आंकड़ा नहीं दिया गया है. इससे पहले साल 2019-21 के सर्वे में पाया गया था कि 15 से 49 साल के उम्र के 83.4 प्रतिशत पुरुष और 70.6 प्रतिशत महिलाएं कभी न कभी मछली, चिकन या मीट खाती थीं. 

पीएम के गाला डिनर के मेन्यू में कई शाकाहारी व्यंजन शामिल थे

पीएम मोदी की तरफ से आयोजित गाला डिनर के मेन्यू में भारत के पारंपरिक और कई तरह के शाकाहारी व्यंजन शामिल थे. इसमें खांडवी, पनीर लबाबदार, गुच्छी मार्मिक, मिलेट पुलाव, मशरम गलोटी और जलेबी शामिल था. मेन्यू में मोटे अनाज पर खास जोर दिया गया था. यह श्री अन्न को बढ़ावा देने और सस्टेनेबिलिटी को लेकर भारत की कोशिशों के अनुरूप था. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
National News BRICS RAHUL GANDHI DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट का समापन, जिनपिंग के बाद पुतिन भी दिल्ली से रवाना
Highlights: ब्रिक्स समिट का समापन, जिनपिंग के बाद पुतिन भी दिल्ली से रवाना
इंडिया
‘मोदी जी आपने चीन के सामने...’, जिनपिंग संग मीटिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
‘मोदी जी आपने चीन के सामने...’, जिनपिंग संग मीटिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
इंडिया
'ठोस नतीजों की उम्मीद', ब्रिक्स के समापन पर बोले PM मोदी, चीन का क्यों किया जिक्र
'ठोस नतीजों की उम्मीद', ब्रिक्स के समापन पर बोले PM मोदी, चीन का क्यों किया जिक्र
इंडिया
आतंकवाद पर भारत-चीन साथ, मुनीर की बढ़ेगी टेंशन! ब्रिक्स में ऐसा क्या हुआ
आतंकवाद पर भारत-चीन साथ, मुनीर की बढ़ेगी टेंशन! ब्रिक्स में ऐसा क्या हुआ
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के एक्टिंग ड्रामे ने चौंकाया!
SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
दिल्ली NCR
दिल्ली के स्वरूप नगर में भीषण आग, 6 घायल, मौके पर पहुंची फायर टीम
दिल्ली के स्वरूप नगर में भीषण आग, 6 घायल, मौके पर पहुंची फायर टीम
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
क्रिकेट
इस कारण मोहम्मद शमी को नहीं मिल रहा मौका, उम्र नहीं है वजह; दिग्गज का आया बयान
इस कारण मोहम्मद शमी को नहीं मिल रहा मौका, उम्र नहीं है वजह; दिग्गज का आया बयान
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान! वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान! वीडियो वायरल
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
एग्रीकल्चर
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
ऑटो
अब Tata Punch EV खरीदना हुआ महंगा, जानिए कितनी बढ़ गई कीमत?
अब Tata Punch EV खरीदना हुआ महंगा, जानिए कितनी बढ़ गई कीमत?
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget