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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगक्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत

क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दुकान पर दुकानदार के अलावा एक शख्स और बैठा है जिसके साथ एक चार साल का बच्चा भी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Sep 2026 02:59 PM (IST)
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अक्सर दुकानों और घरों में लूट के सीसीटीवी फुटेज आपने देखे होंगे. इनमें कुछ लुटेरे आते हैं और हथियार दिखाकर कीमती सामन लूटकर ले जाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये लूट का वीडियो थोड़ा अनोखा है. यहां दुकान लूटने आए लुटेरे पर उसी की चाल उल्टी पड़ गई. और ये सब किसी पहलवान या समझदार की वजह से नहीं बल्कि एक चार साल के बच्चे की वजह से हुआ और बड़ा नुकसान होने से बच गया. वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स भी यही कह रहे हैं कि "क्या गुंडा बनेगा रे तू"

दुकान लूटने घुसा लुटेरा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दुकान पर दुकानदार के अलावा एक शख्स और बैठा है जिसके साथ एक चार साल का बच्चा भी है. तभी वहां एक लुटेरा आता है जिसकी नियत दुकान को लूटने की है. उसके हाथ में एक गन है जिसे हवा में लहराकर और पॉइंट करके वो दुकानदार से गल्ले के पैसे खाली करने को कहता है. ये सारा माजरा पीछे बैठे दोनों बाप बेटे देखते रहते हैं. लेकिन तभी वो होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.

4 साल के बच्चे ने लगा दी लंका

लुटेरा पैसे लूटने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी गन को टेबल पर रखकर गल्ले में झांकने लग जाता है. इतने में चार साल का यह बच्चा तुरंत दौड़ता है और गन उठाकर अपने पिता को दे देता है. बस फिर क्या, यहीं से सारा खेल पलट जाता है और बच्चे का पिता गन को लुटेरे पर तानकर उसकी जो कुटाई करता है उससे लुटेरे के सिर से लूट का सारा भूत उतर जाता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स भी मौज ले रहे हैं.

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यूजर्स ने ले ली लुटेरे की मौज

वीडियो को save lives नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बच्चा तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला. एक और यूजर ने लिखा...क्या गुंडा बनेगा रे तू. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बच्चे ने लंका लगा दी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 02:59 PM (IST)
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