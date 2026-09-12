Instagram का अपडेट! अब आपकी प्रोफाइल में दिखेंगी Tagged फोटोज, ऐसे करें इस्तेमाल

Instagram ने इस फीचर के साथ प्राइवेसी को भी ध्यान में रखा है. किसी टैग की गई पोस्ट को अपने ग्रिड में जोड़ने के बावजूद उसकी विजिबिलिटी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं होगी. पोस्ट कौन देख सकता है, ये आपके अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग और उस व्यक्ति के अकाउंट की सेटिंग पर भी निर्भर करेगा जिसने आपको पोस्ट में टैग किया है. इसका मतलब है कि Grid में पोस्ट जोड़ने से उसकी Privacy Settings अपने आप नहीं बदलेंगी.