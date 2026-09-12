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Instagram का अपडेट! अब आपकी प्रोफाइल में दिखेंगी Tagged फोटोज, ऐसे करें इस्तेमाल
Instagram के नए अपडेट से अब पसंदीदा Tagged फोटोज आपकी प्रोफाइल ग्रिड में भी दिखेंगी. आइए जानते हैं कि इस फीचर को कैसे इस्तेमाल करें और फोटो को प्रोफाइल पर कैसे ऐड करें.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने प्रोफाइल को और ज्यादा पर्सनलाइज करने के लिए एक नया फीचर पेश किया है. अब यूजर्स उन फोटो और पोस्ट को भी अपने मेन प्रोफाइल ग्रिड में दिखा सकेंगे जिनमें उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति ने टैग किया है. इससे यूजर्स के पास अपनी प्रोफाइल पर दिखाई देने वाले कंटेंट को लेकर पहले के मुकाबले ज्यादा कंट्रोल होगा.
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Published at : 12 Sep 2026 12:24 PM (IST)
Tags :Instagram TECH NEWS HINDI
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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