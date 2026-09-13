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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीचोरी हुए फोन की सुरक्षा भी बन सकती है खतरा! एक सेटिंग से बंद हो सकते हैं अलार्म

चोरी हुए फोन की सुरक्षा भी बन सकती है खतरा! एक सेटिंग से बंद हो सकते हैं अलार्म

चोरी हुए फोन की सुरक्षा के लिए बनी एक सेटिंग ही खतरा बन सकती है. जानिए कैसे इसका गलत इस्तेमाल कर चोर अलार्म बंद कर सकते हैं और फोन को सुरक्षित रखने के तरीके.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 13 Sep 2026 05:11 PM (IST)
चोरी हुए फोन की सुरक्षा के लिए बनी एक सेटिंग ही खतरा बन सकती है. जानिए कैसे इसका गलत इस्तेमाल कर चोर अलार्म बंद कर सकते हैं और फोन को सुरक्षित रखने के तरीके.

स्मार्टफोन चोरी होने या खो जाने की कंडिशन में यूजर्स की मदद के लिए कंपनियां कई सिक्योरिटी फीचर्स देती हैं. इनमें चोरी हुए फोन को लॉक करना, लोकेट करना और उसे दूर से सुरक्षित करना शामिल है. लेकिन अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स का गलत इस्तेमाल एक अलग तरह का खतरा भी पैदा कर सकता है. खास तौर पर ऐसी कंडिशन में जब फोन चोर के हाथ लग जाए और उसे पहले से इन फीचर्स की जानकारी हो.

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एडवांस स्मार्टफोन में चोरी से बचाने के लिए कई लेयर्स वाली सिक्योरिटी दी जाती है. फोन चोरी होने पर यूजर अपने अकाउंट के जरिए उसे लॉक कर सकता है, उसकी लोकेशन देख सकता है और जरूरत पड़ने पर डिवाइस को रिमोटली सुरक्षित कर सकता है. बता दें कि इन फीचर्स का मकसद यही है कि चोर फोन को आसानी से इस्तेमाल या रीसेट न कर सके. कुछ डिवाइस में चोरी का पता चलने पर स्क्रीन लॉक और दसरे सेफ्टी तरीके अपने आप एक्टिव हो जाते हैं.
एडवांस स्मार्टफोन में चोरी से बचाने के लिए कई लेयर्स वाली सिक्योरिटी दी जाती है. फोन चोरी होने पर यूजर अपने अकाउंट के जरिए उसे लॉक कर सकता है, उसकी लोकेशन देख सकता है और जरूरत पड़ने पर डिवाइस को रिमोटली सुरक्षित कर सकता है. बता दें कि इन फीचर्स का मकसद यही है कि चोर फोन को आसानी से इस्तेमाल या रीसेट न कर सके. कुछ डिवाइस में चोरी का पता चलने पर स्क्रीन लॉक और दसरे सेफ्टी तरीके अपने आप एक्टिव हो जाते हैं.
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समस्या तब पैदा हो सकती है जब सिक्योरिटी सिस्टम की किसी सेटिंग को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कंडिशन में चोरी से जुड़े प्रोटेक्शन फीचर्स डिवाइस के नेचर को बदल सकते हैं. इसका फायदा उठाकर कोई व्यक्ति फोन के अलार्म या दूसरे जरूरी नोटिफिकेशन को बंद कर सकता है. इसका मतलब है कि जिस फीचर को फोन और उसके डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वही गलत कॉन्फिगरेशन या कमजोरियों के कारण परेशानी का कारण बन सकता है.
समस्या तब पैदा हो सकती है जब सिक्योरिटी सिस्टम की किसी सेटिंग को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कंडिशन में चोरी से जुड़े प्रोटेक्शन फीचर्स डिवाइस के नेचर को बदल सकते हैं. इसका फायदा उठाकर कोई व्यक्ति फोन के अलार्म या दूसरे जरूरी नोटिफिकेशन को बंद कर सकता है. इसका मतलब है कि जिस फीचर को फोन और उसके डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वही गलत कॉन्फिगरेशन या कमजोरियों के कारण परेशानी का कारण बन सकता है.
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आपको बता दें कि आज के स्मार्टफोन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं. इनमें लोकेशन ट्रैकिंग, रिमोट लॉक, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और चोरी की पहचान करने वाले ऑटोमैटिक फीचर्स मौजूद हैं. इनका आपस में जुड़ा होना सुरक्षा को मजबूत करता है लेकिन किसी एक फीचर में समस्या होने पर उसका असर दूसरे सिस्टम पर भी पड़ सकता है.
आपको बता दें कि आज के स्मार्टफोन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं. इनमें लोकेशन ट्रैकिंग, रिमोट लॉक, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और चोरी की पहचान करने वाले ऑटोमैटिक फीचर्स मौजूद हैं. इनका आपस में जुड़ा होना सुरक्षा को मजबूत करता है लेकिन किसी एक फीचर में समस्या होने पर उसका असर दूसरे सिस्टम पर भी पड़ सकता है.
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इसके अलावा, चोरी हुए फोन को बंद करने या उसकी सेटिंग बदलने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अगर डिवाइस की सुरक्षा व्यवस्था को समझता है तो वह इन फीचर्स का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है.
इसके अलावा, चोरी हुए फोन को बंद करने या उसकी सेटिंग बदलने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अगर डिवाइस की सुरक्षा व्यवस्था को समझता है तो वह इन फीचर्स का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है.
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स्मार्टफोन यूजर्स को अपने फोन में मौजूद चोरी से जुड़े सिक्योरिटी फीचर्स को समझना चाहिए और उन्हें बिना जरूरत बंद नहीं करना चाहिए. फोन में मजबूत स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक और अकाउंट की टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन फीचर ऑन रखना भी जरूरी है.
स्मार्टफोन यूजर्स को अपने फोन में मौजूद चोरी से जुड़े सिक्योरिटी फीचर्स को समझना चाहिए और उन्हें बिना जरूरत बंद नहीं करना चाहिए. फोन में मजबूत स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक और अकाउंट की टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन फीचर ऑन रखना भी जरूरी है.
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इसके अलावा, फोन चोरी होने की कंडिशन में तुरंत अपने मोबाइल ऑपरेटर से सिम ब्लॉक कराने और संबंधित अकाउंट का पासवर्ड बदलने जैसे कदम उठाने चाहिए. अगर फोन में संवेदनशील बैंकिंग या निजी जानकारी मौजूद है तो संबंधित सर्विसेज को भी तुरंत सुरक्षित करना बेहतर है.
इसके अलावा, फोन चोरी होने की कंडिशन में तुरंत अपने मोबाइल ऑपरेटर से सिम ब्लॉक कराने और संबंधित अकाउंट का पासवर्ड बदलने जैसे कदम उठाने चाहिए. अगर फोन में संवेदनशील बैंकिंग या निजी जानकारी मौजूद है तो संबंधित सर्विसेज को भी तुरंत सुरक्षित करना बेहतर है.
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फोन निर्माता लगातार ऐसे सुरक्षा फीचर्स में सुधार करते रहते हैं. इसलिए स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट समय पर इंस्टॉल करना बेहद जरूरी है. किसी अनजान ऐप या लिंक के जरिए सुरक्षा सेटिंग बदलने की कोशिश से भी बचना चाहिए.
फोन निर्माता लगातार ऐसे सुरक्षा फीचर्स में सुधार करते रहते हैं. इसलिए स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट समय पर इंस्टॉल करना बेहद जरूरी है. किसी अनजान ऐप या लिंक के जरिए सुरक्षा सेटिंग बदलने की कोशिश से भी बचना चाहिए.
Published at : 13 Sep 2026 05:11 PM (IST)
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