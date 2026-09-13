एक्सप्लोरर
चोरी हुए फोन की सुरक्षा भी बन सकती है खतरा! एक सेटिंग से बंद हो सकते हैं अलार्म
चोरी हुए फोन की सुरक्षा के लिए बनी एक सेटिंग ही खतरा बन सकती है. जानिए कैसे इसका गलत इस्तेमाल कर चोर अलार्म बंद कर सकते हैं और फोन को सुरक्षित रखने के तरीके.
स्मार्टफोन चोरी होने या खो जाने की कंडिशन में यूजर्स की मदद के लिए कंपनियां कई सिक्योरिटी फीचर्स देती हैं. इनमें चोरी हुए फोन को लॉक करना, लोकेट करना और उसे दूर से सुरक्षित करना शामिल है. लेकिन अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स का गलत इस्तेमाल एक अलग तरह का खतरा भी पैदा कर सकता है. खास तौर पर ऐसी कंडिशन में जब फोन चोर के हाथ लग जाए और उसे पहले से इन फीचर्स की जानकारी हो.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Sep 2026 05:11 PM (IST)
Tags :Smartphone TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Instagram का अपडेट! अब आपकी प्रोफाइल में दिखेंगी Tagged फोटोज, ऐसे करें इस्तेमाल
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह
टेक्नोलॉजी
क्या Gen AI बच्चों की क्रिएटिविटी पर लगा रहा ब्रेक? स्कूलों में बैन पर बहस
टेक्नोलॉजी
NASA ने दिखाया कैसे बिना GPS के भी सैटेलाइट कर सकता है नेविगेट! जानें टेक्नोलॉजी
Advertisement
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion