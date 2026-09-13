चोरी हुए फोन की सुरक्षा भी बन सकती है खतरा! एक सेटिंग से बंद हो सकते हैं अलार्म

एडवांस स्मार्टफोन में चोरी से बचाने के लिए कई लेयर्स वाली सिक्योरिटी दी जाती है. फोन चोरी होने पर यूजर अपने अकाउंट के जरिए उसे लॉक कर सकता है, उसकी लोकेशन देख सकता है और जरूरत पड़ने पर डिवाइस को रिमोटली सुरक्षित कर सकता है. बता दें कि इन फीचर्स का मकसद यही है कि चोर फोन को आसानी से इस्तेमाल या रीसेट न कर सके. कुछ डिवाइस में चोरी का पता चलने पर स्क्रीन लॉक और दसरे सेफ्टी तरीके अपने आप एक्टिव हो जाते हैं.