AI WiFi का कमाल! जानिए क्या है ये नई टेक्नोलॉजी जो आपके इंटरनेट को बना देगी रॉकेट से भी तेज़

इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह भविष्यवाणी कर लेती है कि कब नेटवर्क पर ज्यादा लोड पड़ने वाला है और पहले से ही उसके हिसाब से सिस्टम तैयार कर देती है. इतना ही नहीं, यह अपने आप नेटवर्क की सेटिंग्स जैसे चैनल बदलना या स्पीड को बैलेंस करना भी जानती है. वहीं अगर कोई खतरा नेटवर्क पर मंडराता है तो यह तुरंत अलर्ट होकर सुरक्षा को और मजबूत बना देती है.