‘ये एकतरफा फैसला, हम अपने निर्यातकों के हितों...’, मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का पहला रिएक्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भारत से आयात होने वाले कुछ चुनिंदा सामानों पर 50 परसेंट का टैरिफ लगाने का फैसला किया है. मेक्सिको के इस कदम पर अब भारत की प्रतिक्रिया आई है. एक अधिकारी ने शनिवार (13 दिसंबर, 2025) को कहा कि मेक्सिको के इस फैसले के बाद नई दिल्ली ने अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, 'भारत बातचीत के जरिए एक समाधान तलाशते हुए देश के निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.'

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने कहा कि इस मामले में विधेयक पेश किए जाने के शुरुआती दौर से ही भारत मेक्सिको के संपर्क में था. उन्होंने कहा, 'भारत का वाणिज्य विभाग वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान ढूंढने के लिए मेक्सिको के वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है.'

भारत और मेक्सिको के बीच हाई लेवल बातचीत

भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मेक्सिको के उप-वित्तमंत्री लुइस रोसेंडो के बीच इस मामले को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हो चुकी है और इसके बाद अब फॉलो-अप मीटिंग्स होने की भी उम्मीद है. सरकार ने कहा है कि बिना किसी पूर्व बातचीत के MFN टैरिफ में एकतरफ बढ़ोत्तरी न तो हमारे सहयोगात्मक आर्थिक संबंधों की भावना के लिए अनुरूप है और न ही मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के प्रीडिक्टेबिलिटी और पारदर्शिता के सिद्धांतों से मेल खाती है.

मेक्सिको की ओर से राष्ट्रीय उद्योग और उत्पादकों की सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे ये टैरिफ अगले साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे. अधिकारी ने कहा, 'भारत मेक्सिको के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्व देता है और दोनों देशों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं के हित में एक स्थिर और संतुलित व्यापार वातावरण के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने को तैयार है.'

मेक्सिको ने भारत के किन सामानों पर लगाया टैरिफ?

मेक्सिको के दैनिक अखबार एल यूनिवर्सल के मुताबिक, मेक्सिको ने भारत से आयात होने वाले ऑटो पार्ट्स, हल्की कारें, कपड़े, प्लास्टिक, स्टील, घरेलू उपकरण, खिलौने, फर्नीचर, जूते, चमड़े के सामान, कागज, कार्डबोर्ड, मोटरसाइकिल, एल्युमिनियम, ट्रेलर, कांच, साबुन, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स जैसे उत्पादों पर टैरिफ लगाया है.

यह भी पढ़ेंः 'मगरमच्छ के आंसू...', मेस्सी इवेंट में अफरा-तफरी पर ममता बनर्जी ने मांगी माफी तो बोली BJP, TMC ने दिया ये जवाब