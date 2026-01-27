80% से ऊपर चार्ज करना पड़ सकता है भारी! जानिए क्या है 80-20 बैटरी का नियम जो फोन का बैकअप बना देगा दमदार

80-20 बैटरी रूल के मुताबिक फोन की बैटरी को न तो पूरी तरह खाली होने देना चाहिए और न ही बार-बार 100% तक चार्ज करना चाहिए. इस नियम में सलाह दी जाती है कि जब बैटरी 20% के आसपास पहुंच जाए तभी फोन को चार्ज पर लगाएं और 80% तक पहुंचते ही चार्जर हटा लें. ऐसा करने से बैटरी पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाता है और उसकी लाइफ लंबी हो जाती है.