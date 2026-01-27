हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
80% से ऊपर चार्ज करना पड़ सकता है भारी! जानिए क्या है 80-20 बैटरी का नियम जो फोन का बैकअप बना देगा दमदार

Smartphone Battery: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत बैटरी को लेकर होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Jan 2026 09:15 AM (IST)
आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत बैटरी को लेकर होती है. नया फोन लेते समय बैटरी पूरा दिन आराम से चलती है, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसका बैकअप कम होने लगता है. इसकी सबसे बड़ी वजह गलत चार्जिंग आदतें होती हैं. फोन को बार-बार 100% तक चार्ज करना या बिल्कुल 0% तक डिस्चार्ज होने देना बैटरी की सेहत पर बुरा असर डालता है.

80-20 बैटरी रूल के मुताबिक फोन की बैटरी को न तो पूरी तरह खाली होने देना चाहिए और न ही बार-बार 100% तक चार्ज करना चाहिए. इस नियम में सलाह दी जाती है कि जब बैटरी 20% के आसपास पहुंच जाए तभी फोन को चार्ज पर लगाएं और 80% तक पहुंचते ही चार्जर हटा लें. ऐसा करने से बैटरी पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाता है और उसकी लाइफ लंबी हो जाती है.
अक्सर लोग सोचते हैं कि फोन को 100% तक चार्ज करना सबसे बेहतर तरीका है ताकि ज्यादा बैकअप मिले. लेकिन हकीकत इससे उलट है. जब बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है, तो उसमें ज्यादा गर्मी पैदा होती है जो धीरे-धीरे बैटरी की केमिकल कैपेसिटी को कमजोर करती है. यही वजह है कि लंबे समय तक 100% चार्ज पर रखने से बैटरी जल्दी खराब होने लगती है.
Published at : 27 Jan 2026 09:15 AM (IST)
