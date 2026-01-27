एक्सप्लोरर
80% से ऊपर चार्ज करना पड़ सकता है भारी! जानिए क्या है 80-20 बैटरी का नियम जो फोन का बैकअप बना देगा दमदार
Smartphone Battery: आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत बैटरी को लेकर होती है.
आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत बैटरी को लेकर होती है. नया फोन लेते समय बैटरी पूरा दिन आराम से चलती है, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसका बैकअप कम होने लगता है. इसकी सबसे बड़ी वजह गलत चार्जिंग आदतें होती हैं. फोन को बार-बार 100% तक चार्ज करना या बिल्कुल 0% तक डिस्चार्ज होने देना बैटरी की सेहत पर बुरा असर डालता है.
1/6
2/6
Published at : 27 Jan 2026 09:15 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
80% से ऊपर चार्ज करना पड़ सकता है भारी! जानिए क्या है 80-20 बैटरी का नियम जो फोन का बैकअप बना देगा दमदार
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपका फोन बन चुका है जासूस? कहीं Google तो नहीं चुपचाप कलेक्ट कर रहा आपका सारा डेटा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
न OTP की जरूरत, न पासवर्ड का झंझट, फिर भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रहा फ्रॉड
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपके फोन में छिपा है सोना-चांदी का खजाना! जानिए मोबाइल के किस हिस्से में होता है असली माल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत के इस राज्य में सोशल मीडिया पर सख्ती! 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे यूज, जानिए पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन को Factory Reset कब करना सही है? जरा संभल जाइए, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलती
टेक्नोलॉजी
5 Photos
स्मार्ट टीवी स्लो चल रहा है? नया टीवी लेने से पहले ये सीक्रेट सेटिंग्स बदलें, हो जाएगा सुपरफास्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
SIM Card का एक कोना कटा क्यों होता है? सिर्फ डिजाइन नहीं, इसके पीछे छिपा है चौंकाने वाला साइंस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
80% से ऊपर चार्ज करना पड़ सकता है भारी! जानिए क्या है 80-20 बैटरी का नियम जो फोन का बैकअप बना देगा दमदार
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपका फोन बन चुका है जासूस? कहीं Google तो नहीं चुपचाप कलेक्ट कर रहा आपका सारा डेटा
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion