हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहैक होने के बाद सबसे पहले कर लें ये 5 काम, लेट हो गए तो उड़ सकता है डेटा और पैसा

हैक होने के बाद सबसे पहले कर लें ये 5 काम, लेट हो गए तो उड़ सकता है डेटा और पैसा

डिजिटल वर्ल्ड में हैकिंग का खतरा लगातार बना रहता है. तमाम सावधानियों के बावजूद भी हैकिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसी स्थिति में हैकिंग के बाद क्या करना चाहिए, यह जानकारी होना जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

जैसे-जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, वैसे ही साइबर अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है. अब एआई के आने के बाद साइबर अटैक से बचना और भी मुश्किल हो गया है. दुनियाभर में रोजाना हजारों की संख्या में साइबर अटैक होते हैं, जिनमें लोगों के डेटा और पैसों की चोरी की जाती है. इस तरह के अटैक से बचने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है. फिर भी अगर कभी आपका अकाउंट या सिस्टम हैक हो जाता है तो आपको तुरंत कुछ कदम उठाने की जरूरत है.

हैक होने पर करें ये काम

इंटरनेट को कर दें डिस्कनेक्ट- अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम या डिवाइस हैक कर लिया गया है तो उसे तुरंत इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें. जब तक आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा, यह हैकर्स तक डेटा भेजता रहेगा. इसलिए इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें. साथ ही डिवाइस को एयरप्लेन मोड पर डालकर ब्लूटूथ समेत तमाम कनेक्टिविटी ऑप्शन बंद कर दें. 

क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करें- अगर हैकिंग के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजेक्शंस नजर आए तो तुरंत अपने कार्ड को ब्लॉक करवा दें. अगर आपके कार्ड से इनवैलिड ट्रांजैक्शन हुई है तो इसकी जानकारी बैंक और दूसरी एजेंसियों को दें. 

सभी अकाउंट्स के पासवर्ड बदल लें- अगर हैकर ने डेटा चोरी के लिए हैकिंग की है तो अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड बदल लें. ध्यान रहे कि हैक हो चुके सिस्टम से पासवर्ड बदलने की गलती न करें. इसके लिए किसी दूसरे कंप्यूटर का स्मार्टफोन का सहारा लें. नया पासवर्ड बनाते समय बिल्कुल नए कैरेक्टर को चुनें और यह पुराने पासवर्ड से मिलता-जुलता नहीं होना चाहिए.

डिवाइस को करें स्कैन- जब आपने डिवाइस, कार्ड और अकाउंट को सिक्योर कर लिया है तो मालवेयर को हटाने के लिए अपने डिवाइस को स्कैन करें. इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर या दूसरे एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं.

डिवाइस को कर दें फैक्ट्री रिसेट - कई बार एंटीवायरस टूल्स से स्कैनिंग के बाद भी कई थ्रेट्स रह जाते हैं. अगर आपको भी अपने डिवाइस में स्कैन करने के बाद कोई संदिग्ध ऐप फिर नजर आ रही है तो डिवाइस को फैक्ट्री रिसेट करना सबसे इफेक्टिव तरीका है. इससे मालवेयर या वायरस की सिस्टम से छुट्टी हो जाएगी.

ये भी पढ़ें-

एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट, गूगल ने दूर किए 100 से ज्यादा बग्स, ऐसे करें इंस्टॉल

Published at : 05 Mar 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Cyber Security Hacking Online Safety TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
हैक होने के बाद सबसे पहले कर लें ये 5 काम, लेट हो गए तो उड़ सकता है डेटा और पैसा
हैक होने के बाद सबसे पहले कर लें ये 5 काम, लेट हो गए तो उड़ सकता है डेटा और पैसा
टेक्नोलॉजी
माइक के आगे फोम कवर क्यों लगा होता है? जानिये इसके काम और फायदे
माइक के आगे फोम कवर क्यों लगा होता है? जानिये इसके काम और फायदे
टेक्नोलॉजी
एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट, गूगल ने दूर किए 100 से ज्यादा बग्स, ऐसे करें इंस्टॉल
एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अपडेट, गूगल ने दूर किए 100 से ज्यादा बग्स, ऐसे करें इंस्टॉल
टेक्नोलॉजी
पानी में गिर गया फोन? घबराने की बजाय करें ये काम, बच सकता है बड़ा नुकसान
पानी में गिर गया फोन? घबराने की बजाय करें ये काम, बच सकता है बड़ा नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
JDU Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
JDU Bihar Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
इंडिया
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया क्या है सच
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया सच
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
ट्रेंडिंग
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
नौकरी
BSNL Recruitment 2026: बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
बीएसएनएल में 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती, इस डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget