WhatsApp Plus: अब WhatsApp पर भी आएगा सब्सक्रिप्शन प्लान, पैसे देने पर यूजर्स को मिलेंगे ये एक्स्ट्रा फीचर

WhatsApp Plus: अब WhatsApp पर भी आएगा सब्सक्रिप्शन प्लान, पैसे देने पर यूजर्स को मिलेंगे ये एक्स्ट्रा फीचर

WhatsApp का नया सब्सक्रिप्शन प्लान WhatsApp Plus जल्द ही रोलआउट हो सकता है. फिलहाल कंपनी इसे डेवलप कर रही है और इसमें यूजर्स को कई एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 06:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

WhatsApp Plus: पिछले काफी समय से WhatsApp पर नया सब्सक्रिप्शन प्लान आने की बात चल रही थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब जल्द ही इस प्लान को रोलआउट किया जा सकता है. इसे WhatsApp Plus नाम दिया जाएगा और इसमें यूजर को ऐप कस्टमाइजेशन के साथ-साथ नए चैट मैनेजमेंट टूल्स भी दिए जाएंगे. इसे एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए डेवलप किया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में इसे रोल आउट किया जा सकता है. बता दें कि यह पूरी तरह ऑप्शनल होगा और यूजर इसे सब्सक्राइब किए बिना भी व्हाट्सऐप चला सकेंगे.

ऐप की कोर फंक्शनलिटी में नहीं होगा बदलाव

कयास लगाए जा रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन प्लान से यूजर्स को एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, लेकिन ऐप की कोर फंक्शनलिटी जैसे मैसेजिंग, ऑडियो-वीडियो कॉल और मीडिया शेयरिंग आदि पहले की तरह फ्री रहेगी. कंपनी की तरफ से अभी तक इसके फीचर्स, प्राइस और लॉन्च टाइमलाइन का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सब्सक्राइबर को पर्सनलाइजेशन और ऐप एक्सपीरियंस को और सुविधाजनक बनाने वाले फीचर्स मिल सकते हैं.

इन एक्स्ट्रा फीचर्स की उम्मीद 

उम्मीद है कि सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर्स को एक्स्ट्रा चैट पिन करने का ऑप्शन मिल सकता है. अभी व्हाट्सऐप 3 चैट्स को पिन करने की ऑप्शन देती है, लेकिन पेड यूजर्स 20 चैट्स पिन कर पाएंगे. इसके अलावा पेड यूजर्स को 14 अलग-अलग ऐप आइकन्स, टैब्स, कलर बटन और फिल्टर का कलर चेंज करने, एक्सक्लूसिव स्टिकर्स, कस्टम रिंगटोन और इंटरैक्टिव मैसेज रिएक्शन आदि की सुविधा मिल सकती है. एक बार रोलआउट होने के बाद यूजर्स फीडबैक के आधार पर नए फीचर्स भी एड किए जा सकते हैं. 

नोटिफिकेशन वेटलिस्ट को टेस्ट कर रही WhatsApp

WhatsApp अभी इस फीचर पर काम कर रही है और उसने नोटिफिकेशन वेटलिस्ट की टेस्टिंग शुरू कर दी है. इस वेटलिस्ट में शामिल होने वाले यूजर्स को प्रीमियम प्लान अवेलेबल होने पर नोटिफाई कर दिया जाएगा. 

हैक होने के बाद सबसे पहले कर लें ये 5 काम, लेट हो गए तो उड़ सकता है डेटा और पैसा

Published at : 06 Mar 2026 06:40 AM (IST)

WhatsApp Plus: अब WhatsApp पर भी आएगा सब्सक्रिप्शन प्लान, पैसे देने पर यूजर्स को मिलेंगे ये एक्स्ट्रा फीचर
WhatsApp Plus: अब WhatsApp पर भी आएगा सब्सक्रिप्शन प्लान, पैसे देने पर यूजर्स को मिलेंगे ये एक्स्ट्रा फीचर
