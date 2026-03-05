Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर

भारतीय बाजार में SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है. Citroen Basalt और Kia Syros दो ऐसी गाड़ियां हैं, जो अपने डिजाइन, फीचर्स और इंजन के कारण चर्चा में हैं. अगर आप नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं और इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV ज्यादा बेहतर है.

फीचर्स में कौन दमदार?

Citroen Basalt में कई अच्छे और जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है. इसके साथ सात इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. सीटों पर लैदरेट कवर मिलता है और 470 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जिससे परिवार के साथ लंबी जर्नी आसान हो जाती है. इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

Kia Syros फीचर्स के मामले में एक कदम आगे नजर आती है. इसमें 30 इंच का बड़ा ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जिसमें नेविगेशन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. इसके अलावा ड्यूल पेन सनरूफ, 64 रंगों की एंबिएंट लाइट, रियर सीट रिक्लाइन और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. फीचर्स के आधार पर देखा जाए तो Kia Syros ज्यादा मॉडर्न और लग्जरी एक्सपीरियंस देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

Citroen Basalt में 1.2 लीटर का तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. इसके मैनुअल वर्जन में 82 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है. इसमें पांच स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. कंपनी के अनुसार यह 18 से 18.7 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. इसके ऑटोमैटिक वर्जन में यही इंजन 110 पीएस पावर और 205 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. दूसरी तरफ Kia Syros में दो इंजन विकल्प मिलते हैं. इसमें एक लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 पीएस की पावर और 172 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. इसके अलावा 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है, जिससे 116 पीएस पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है. दोनों इंजन में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प उपलब्ध है. इंजन विकल्प और ताकत के मामले में Kia Syros ज्यादा मजबूत नजर आती है.

कीमत में कौन है किफायती?

Citroen Basalt की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.15 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 13.11 लाख रुपये तक जाती है. वहीं Kia Syros की शुरुआती कीमत 8.67 लाख रुपये है और टॉप वेरिएंट 15.94 लाख रुपये तक मिलता है. यानी Basalt कीमत के मामले में थोड़ी सस्ती है.

