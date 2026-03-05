हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCitroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर

Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर

Citroen Basalt Vs Kia Syros: सिट्रोएन बेसाल्ट और किआ सिरोस दोनें गाड़ियां अपने सेगमेंट में काफी पॉपुलर है. आइए जानें दोनों एसयूवी में से किसे खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Mar 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है. Citroen Basalt और Kia Syros दो ऐसी गाड़ियां हैं, जो अपने डिजाइन, फीचर्स और इंजन के कारण चर्चा में हैं. अगर आप नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं और इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV ज्यादा बेहतर है.

 फीचर्स में कौन दमदार?

Citroen Basalt में कई अच्छे और जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है. इसके साथ सात इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. सीटों पर लैदरेट कवर मिलता है और 470 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जिससे परिवार के साथ लंबी जर्नी आसान हो जाती है. इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

Kia Syros फीचर्स के मामले में एक कदम आगे नजर आती है. इसमें 30 इंच का बड़ा ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जिसमें नेविगेशन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. इसके अलावा ड्यूल पेन सनरूफ, 64 रंगों की एंबिएंट लाइट, रियर सीट रिक्लाइन और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. फीचर्स के आधार पर देखा जाए तो Kia Syros ज्यादा मॉडर्न और लग्जरी एक्सपीरियंस देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

Citroen Basalt में 1.2 लीटर का तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. इसके मैनुअल वर्जन में 82 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है. इसमें पांच स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. कंपनी के अनुसार यह 18 से 18.7 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. इसके ऑटोमैटिक वर्जन में यही इंजन 110 पीएस पावर और 205 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. दूसरी तरफ Kia Syros में दो इंजन विकल्प मिलते हैं. इसमें एक लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 पीएस की पावर और 172 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. इसके अलावा 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है, जिससे 116 पीएस पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है. दोनों इंजन में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प उपलब्ध है. इंजन विकल्प और ताकत के मामले में Kia Syros ज्यादा मजबूत नजर आती है.

कीमत में कौन है किफायती?

Citroen Basalt की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.15 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 13.11 लाख रुपये तक जाती है. वहीं Kia Syros की शुरुआती कीमत 8.67 लाख रुपये है और टॉप वेरिएंट 15.94 लाख रुपये तक मिलता है. यानी Basalt कीमत के मामले में थोड़ी सस्ती है.

यह भी पढ़ें:- फुल टैंक में चलेगी 700 KM से ज्यादा, ये है देश की सबसे सस्ती बाइक, जानें कीमत और फीचर्स 

Published at : 05 Mar 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Auto News Citroen Basalt Kia Syros Basalt Citroen Basalt Features Citroen Basalt Vs Kia Syros Syros Comparison
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
ऑटो
कम डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Hunter को टक्कर देने वाली TVS Ronin, हर महीने इतनी देनी होगी EMI
कम डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Hunter को टक्कर देने वाली TVS Ronin, हर महीने इतनी देनी होगी EMI
ऑटो
देशभर में शुरू हुई इस दमदार 7 सीटर कार की डिलीवरी, कीमत 5.65 लाख से शुरू, जानें फीचर्स
देशभर में शुरू हुई इस दमदार 7 सीटर कार की डिलीवरी, कीमत 5.65 लाख से शुरू, जानें फीचर्स
ऑटो
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
बिहार
CM की कुर्सी छूटी, राज्यसभा मिली: कैसे BJP के 'प्लान' ने नीतीश को 4 महीने में आखिरी स्टेशन पर उतार फेंका?
CM की कुर्सी छूटी, राज्यसभा मिली: कैसे BJP के 'प्लान' ने नीतीश को 4 महीने में आखिरी स्टेशन पर उतार फेंका?
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, अब बिहार का सीएम कौन? रेस में कई नाम
Live: नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, अब बिहार का सीएम कौन? रेस में कई नाम
क्रिकेट
IND VS ENG Semifinal: टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं इंग्लैंड के ये 5 खिलाड़ी, सेमीफाइनल में तोड़ सकते हैं करोड़ों भारतीयों का दिल
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
यूटिलिटी
इन्वर्टर की बैटरी बार-बार हो रही डिस्चार्ज, बदलने से पहले करें ये काम; बच जाएंगे पैसे
इन्वर्टर की बैटरी बार-बार हो रही डिस्चार्ज, बदलने से पहले करें ये काम; बच जाएंगे पैसे
लाइफस्टाइल
How Sperm Is Produced: पुरुष के शरीर में कैसे बनता है स्पर्म, कितने दिन जिंदा रहता है यह?
पुरुष के शरीर में कैसे बनता है स्पर्म, कितने दिन जिंदा रहता है यह?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget