एआई चैटबॉट ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI इन दिनों सुर्खियों में है. दरअसल, कंपनी ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (अब डिपार्टमेंट ऑफ वार) के साथ एक पार्टनरशिप की थी, जिसके तहत कंपनी की टेक्नोलॉजी को अमेरिकी सरकार क्लासिफाईड मिलिट्री ऑपरेशन्स में यूज कर सकती थी. इससे नाराज यूजर्स ने कंपनी की ChatGPT ऐप को अनइंस्टाल करना शुरू कर दिया था. इसे रोकने के लिए अब OpenAI यूजर्स को एक महीने का ChatGPT Plus प्लान फ्री दे रही है. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ऐसा ऑफर कहां-कहां दिया जा रहा है, लेकिन कई यूजर्स ने यह ऑफर मिलने का दावा किया है.

लगभग 300 पर्सेंट तक बढ़ा ChatGPT को अनइंस्टॉल करने का आंकड़ा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी सरकार के साथ पार्टनरशिप की खबरें आने के बाद यूजर्स ने ChatGPT को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया था. बीते शनिवार तक यह आंकड़ा बढ़कर 295 पर्सेंट तक बढ़ गया था. दूसरी तरफ OpenAI की कंपीटिटर कंपनी एंथ्रोपिक को इससे फायदा हो गया. एंथ्रोपिक ने कहा था कि वह ऑटोनोमस हथियारों और अमेरिकी नागरिकों पर मास सर्विलांस के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं होने देगी. इसके बाद कंपनी के Claude चैटबॉट के डाउनलोड तेजी से ऊपर जाने लगे. एंथ्रोपिक भी अब यूजर्स को अपने पाले में लाने के लिए फीचर्स बढ़ा रही है.

OpenAI ने दी सफाई

यूजर्स की नाराजगी और विवाद बढ़ता देख OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सफाई दी है. उन्होंने माना कि कंपनी ने अमेरिकी सरकार के साथ डील करने में जल्दबाजी कर दी. अब कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप में बदलाव किया है और अब उसकी टेक्नोलॉजी को अमेरिकी नागरिकों की निगरानी करने के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा. ऑल्टमैन ने कहा कि कंपनी ने शुक्रवार को ही डील फाइनल करने की गलती कर दी. यह बहुत जटिल मुद्दा है और इस पर सफाई की जरूरत है.

