अमेरिका और इजरायल से जंग के बीच ईरान का भारत को लेकर बड़ा ऐलान, जानें क्या दी खुशखबरी?

अमेरिका और इजरायल से जंग के बीच ईरान का भारत को लेकर बड़ा ऐलान, जानें क्या दी खुशखबरी?

यूएस-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है. इसी बीच  होर्मुज ऑफ स्ट्रेट के इस्तेमाल को लेकर ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 05 Mar 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

यूएस-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है. इसी बीच  होर्मुज ऑफ स्ट्रेट के इस्तेमाल को लेकर ईरान की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जो भारत के नजरिए से राहत भरा है. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने ऐलान किया है कि होर्मुज ऑफ स्ट्रेट अमेरिका, इजरायल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के लिए ही बंद है. बाकी सब के लिए खुला है.

ईरान ने साफ की स्थिति

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने साफ किया है कि होर्मुज ऑफ स्ट्रेट का इस्तेमाल केवल अमेरिका, इज़राइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के जहाजों के लिए बंद है. ईरान की ओर से यह बयान तब सामने आया है, जब दुनिया केसबसे बिजी समुद्री रूट में से एक होर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी. मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के चलते लगभग सभी कॉमर्शियल यातायात ठप हो चुका है.

 

Published at : 05 Mar 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Breaking News IRGC Abp News Israel Iran Conflict ISRAEL IRAN WAR Iran US Tensions Operation Epic Fury US Israel Conflict Iranian Leadership
और पढ़ें
Embed widget