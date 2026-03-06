हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बहुत घबराया हुआ था, दिल की धड़कन 160-175 तक...'

टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बहुत घबराया हुआ था, दिल की धड़कन 160-175 तक...'

अक्षर पटेल ने मैच में दो शानदार कैच पकड़े जबकि हार्दिक पंड्या ने अहम मौके पर इंग्लैंड के शतकवीर जैकब बेथलद को रन आउट किया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 06 Mar 2026 06:35 AM (IST)
इंग्लैंड को टी20 विश्व कप के रोमांचक सेमीफाइनल में सात रन से हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत का श्रेय गेंदबाजों और शानदार क्षेत्ररक्षण को देते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना अविश्वसनीय एहसास है. भारत ने सात विकेट पर 253 रन बनाने के बाद इंग्लैंड को सात विकेट पर 246 रन पर रोक दिया.

सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, ‘‘यह एक अविश्वसनीय एहसास है. फाइनल के लिए अहमदाबाद जाना खिलाड़ियों के लिए बेहद खास भावना है.’’

इंग्लैंड की पारी के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तनाव को स्वीकार करते हुए कहा, “मैं बहुत घबराया हुआ था, दिल की धड़कन 160-175 तक पहुंच गई थी.जब हम मैदान में उतरे, तब तक स्टेडियम 80% भर चुका था. उम्मीद है हमने दर्शकों को अच्छा खेल दिखाया होगा.''

 

उन्होंने टीम के बड़े स्कोर में संजू सैमसन (89) के योगदान की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘सैमसन को जब बल्लेबाजी के लिए उतरना था, तब उन्हें पूरी तरह पता था कि उन्हें क्या करना है. टीम को उनसे उसी प्रदर्शन की जरूरत थी और उन्होंने वैसा ही किया.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने हैरी (ब्रूक) से कहा था कि आपके खिलाफ हमें और कितने रन बनाने की जरूरत है. वे हमेशा मुकाबले में बने हुए थे और लक्ष्य का पीछा भी अच्छी तरह कर रहे थे. लेकिन जिस तरह बुमराह, अर्शदीप और बाकी गेंदबाजों ने मैच को वापस हमारी ओर मोड़ा, वह अविश्वसनीय था. यह एक शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन था.’’

अक्षर पटेल ने मैच में दो शानदार कैच पकड़े जबकि हार्दिक पंड्या ने अहम मौके पर इंग्लैंड के शतकवीर जैकब बेथलद को रन आउट किया.

सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘ हमें अपने क्षेत्ररक्षण कोच टी. दिलीप को भी थोड़ा श्रेय देना होगा. खिलाड़ी शानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं, जिसका असर मैदान पर दिख रहा है.’’

उन्होंने कहा, '' मैच के दौरान मैं काफी नर्वस था, उस समय मेरी दिल की धड़कन शायद 160-175 के बीच रही होगी. जब हम मैदान में उतरे, तब स्टेडियम लगभग 80 प्रतिशत भर चुका था. उम्मीद है कि हमने दर्शकों को अच्छा मैच दिया होगा.''

Published at : 06 Mar 2026 06:35 AM (IST)
