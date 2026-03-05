हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'नॉट अवर बिजनेस,' ईरान के युद्धपोत को डुबाने पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल तो BJP ने दिया जवाब

बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को लेकर अमेरिकी सबमरीन हमले के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराकर सरासर झूठ और गलत जानकारी फैला रही है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 05 Mar 2026 11:57 PM (IST)
Preferred Sources

हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS Dena को बुधवार को अमेरिका ने समुंदर में डुबो दिया. अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है. इंटरनेशनल (International Waters Border) पर हुए अमेरिका के हमले को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत के सामरिक और राष्ट्र हितों को बिना सोचे समझे छोड़ दिया है. अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. उसने कांग्रेस पर झूठ और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है.

बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को लेकर अमेरिकी सबमरीन हमले के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराकर सरासर झूठ और गलत जानकारी फैला रही है. यह एक हताशा,राजनीति से प्रेरित और बदनाम करने वाली मुहिम है. यह सरकार को घेरने के लिए फैक्ट्स को तोड़-मरोड़कर पेश करता है.

बीजेपी ने अपने पोस्ट में कहा है कि कांग्रेस के दावे न सिर्फ गुमराह करने वाले हैं, बल्कि वह पूरी तरह से झूठे हैं. इन्हें अपने सस्ते राजनीतिक फायदे के लिए भारत की संप्रुभता और राजनयिक फैसलों को कमजोर करने लिए तैयार किया गया है.

भारतीय जल सीमा में नहीं हुआ है हमला, बीजेपी का दावा

बीजेपी ने कहा है कि यह हमला इंटरनेशनल वॉटर बॉर्डर पर हुआ है. श्रीलंका के तट से लगभग 74 किमी दूर. जो भारतीय जल सीमा में नहीं है. यह भारत के अधिकार और कंट्रोल में नहीं है. खबर है कि घटना भारत के समुद्र तट से 250 नॉटिकल मील और उससे ज्यादा दूरी पर हुई है. यह भारत के टेरिटोरियल पानी या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बॉर्डर से बहुत आगे है.

इंटरनेशनल समुद्री कानून के तहत कोई भी देश भौगोलिक नजदीकी की वजह से इंटरनेशनल पानी में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होता है. हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा इलाका है. इसमें कई देश शामिल हैं. नजदीक का मतलब जवाबदेही या नियंत्रण नहीं होता है.

बीजेपी ने कहा कि श्रीलंका के SAR जोन में होने के बावजूद जैसे ही MRCC कोलंबो को संकट की सूचना मिली. इंडियन नेवी ने तुरंत पूरा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. इसने कुछ ही घंटों में एक लंबी दूरी का समुद्र में गश्त विमान तैनात किया. हवा से गिराए जा सकने वाले लाइफ राफ्ट वाले एक और विमान को स्टैंडबाय पर रखा. INS तरंगिनी को दूसरी जगह भेजा. लापता लोगों की मानवीय मदद से तलाश जारी रखने के लिए INS इक्षक को कोच्चि से भेजा है.

बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सच्चाई, देश के हित और बुनियादी तथ्यों के बजाय सरकार विरोधी और भारत विरोधी बयानबाजी को प्राथमिकता देती है. झूठ फैलाने के यह तरीका ग्लोबल स्टेज पर भारत की आवाज को कमजोर करता है. मोदी सरकार कांग्रेस के द्वारा बनाए बेबुनियाद विवाद में उलझे बगैर सैद्धांतिक डिप्लोमेसी के जरिए भारत की रणनीतिक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखती है.

कांग्रेस ने उठाए सरकार की चुप्पी पर सवाल 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घटना के बाद मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब आप अपने आसपास हो रही घटनाओं पर कोई रिएक्शन नहीं दे सकते, तो हमें महासागर के सिद्धांतों और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने पर लेक्चर क्यों दे रहे हैं?

खरगे ने कहा कि होर्मुज की खाड़ी में 38 भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज और 1,100 नाविक फंसे हुए हैं. कैप्टन आशीष कुमार समेत 2 भारतीय नाविकों की कथित तौर पर मौत हो गई है. कोई समुद्री बचाव या राहत ऑपरेशन क्यों नहीं चल रहा है? आप कहते हैं कि सिर्फ 25 दिन का क्रूड और तेल स्टॉक बचा है. तेल की बढ़ती कीमतों के साथ हमारा एनर्जी कंटीजेंसी प्लान क्या है? क्या भारत सरकार ने रूसी तेल का इंपोर्ट रोकने की मांग लगभग मान ली है? खाड़ी देशों के साथ दूसरी जरूरी चीजों के ट्रेड पर क्या?

Published at : 05 Mar 2026 11:49 PM (IST)
BJP NARENDRA MODI CONGRESS ISRAEL IRAN WAR
