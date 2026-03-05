मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो की वजह से यूट्यूबर काफी चर्चा में आ गए हैं. वीडियो में अनुराग रो रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके परिवार ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया है. उन्होंने य भी बताया कि ये सब उनकी इंटरकास्ट मैरिज की वजह से हुआ है. अब इस वीडियो पर अनुराग के भाई का भी रिएक्शन आया है.

भाई कलम इंक की प्रतिक्रिया

अनुराग डोभाल का वीडियो वायरल होने के बाद उनके भाई कलम ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये सब अनुराग ने व्यूज के लिए किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं अपने शब्दों का पक्का हूं. मेरे पॉडकास्ट चैनल पर सारे सबूत हैं. और हां! सभी लोग शांत रहो, ये सब उसका रोज का है. यही सब वो व्यूज के लिए करता है. उसने केवल एक तरफा कहानी सुनाई है लेकिन सच्चाई नहीं बताई है'.

माता पिता पर किया झूठा केस

आगे कलम ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मेरे सभी फैंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि इसमें इन्वॉल्व ना हों. उसे इंस्टाग्राम पर फेमस होना पसंद है. उसने मम्मी पापा और मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज किया है, और जब वो लीगली केस हार गया, उसने ये वीडियो शेयर कर दिया क्योंकि रितिका भी उसे छोड़कर चली गई है उसी की हरकतों की वजह से.'

पत्नी पर उठाया है हाथ

इसके अलावा कलम ने भी एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसके अनुराग के पत्नी पर हाथ उठाने की बात भी सामने आ रही है. इस चैट में किसी ने लिखा है कि अनुराग रितिका पर हाथ उठाते थे, उन्हें मारते थे. बता दें कि अनुराग मशहूर यूट्यूबर हैं. उनका चैनल UK07 राइडर के नाम से है. इसके अलावा अनुराग 'बिग बस 17' में भी नजर आ चुके हैं.