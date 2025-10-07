Email में CC और BCC का क्या होता है मतलब? 99% लोगों को नहीं पता इसकी सच्चाई

उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी को आप एक ही मेल कई क्लाइंट्स को भेजना चाहते हैं पर यह नहीं चाहते कि क्लाइंट A को क्लाइंट B का ईमेल पता दिखे तो आप सभी को BCC में डालते हैं. हर व्यक्ति को मेल मिलता है लेकिन कोई यह नहीं देख सकता कि और किसे मेल भेजा गया है. इसका मतलब है कि BCC एक गोपनीय कॉपी (Hidden Copy) होती है.