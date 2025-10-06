हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते फोन, एक की कीमत तो 1 हजार से भी कम, फायदे जान रह जाएंगे हैरान

Cheapest Phone: आज के समय में स्मार्टफोन हर किसी की ज़रूरत बन गए हैं. लेकिन हर कोई महंगे फोन नहीं खरीद सकता. ऐसे में सस्ते और बजट-फ्रेंडली फोन बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 03:06 PM (IST)
आज के समय में स्मार्टफोन हर किसी की ज़रूरत बन गए हैं. लेकिन हर कोई महंगे फोन नहीं खरीद सकता. ऐसे में सस्ते और बजट-फ्रेंडली फोन बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं. ये फोन न सिर्फ कम कीमत में आते हैं बल्कि बेसिक फीचर्स के साथ रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त होते हैं. अगर आप भी एक सस्ता फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको दुनिया के कुछ सबसे सस्ते मोबाइल फोन के बारे में बता रहे हैं जिनमें से एक की कीमत 1,000 रुपये से भी कम है.

Itel 1112 एक बेहद सस्ता और साधारण फोन है जो कॉल और मैसेजिंग के लिए बनाया गया है. इसकी कीमत लगभग ₹900-₹950 के आसपास है. इसमें 1.8 इंच की डिस्प्ले और 800 mAh की बैटरी दी गई है. यह फोन दो सिम कार्ड सपोर्ट करता है और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाना जाता है. बेसिक फीचर्स के साथ यह फोन रोजमर्रा के कामों के लिए काफी है.
Lava का Captain N1 भी बजट सेगमेंट में एक लोकप्रिय विकल्प है. इसकी कीमत लगभग ₹1,200-₹1,500 है. इसमें 2.4 इंच की कलर स्क्रीन, फोल्डेबल कीपैड और FM रेडियो जैसे बेसिक फीचर्स दिए गए हैं. इसकी बैटरी अच्छी है और कॉलिंग, मैसेजिंग के लिए यह एक भरोसेमंद फोन है.
Nokia का 105 मॉडल हमेशा से बजट और टिकाऊ फोन्स के लिए जाना जाता है. इसकी कीमत लगभग ₹1,200-₹1,400 है. इसमें 1.8 इंच की डिस्प्ले, FM रेडियो, दो सिम सपोर्ट और लंबे समय तक चलने वाली 800 mAh बैटरी है. यह फोन अपनी सादगी और लंबी बैटरी लाइफ के कारण बहुत पसंद किया जाता है.
Micromax का X1i मॉडल भी बजट सेगमेंट में लोकप्रिय है. इसकी कीमत ₹1,500 के आसपास है. इसमें 2.4 इंच की डिस्प्ले, कैमरा सपोर्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी बेसिक सुविधाएं हैं. इसका लाइटवेट डिज़ाइन और सस्ता दाम इसे छोटे बजट वाले यूज़र्स के लिए आदर्श बनाता है.
iTel 2160 एक और बेहद किफायती फोन है जिसकी कीमत लगभग ₹1,000 से कम है. इसमें 1.8 इंच की स्क्रीन, दो सिम सपोर्ट और लंबी बैटरी लाइफ है. यह फोन खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग की जरूरत है.
इन सस्ते फोन्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सस्ता, टिकाऊ और उपयोग में आसान हैं. लंबी बैटरी लाइफ, ड्यूल सिम सपोर्ट और साधारण ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आदर्श बनाते हैं. इन फोन्स का वजन हल्का होता है और इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है.
अगर आपका बजट कम है या आप सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए फोन चाहते हैं तो यह दुनिया के सबसे सस्ते फोन्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं. ये फोन्स कम कीमत में भरोसेमंद और टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं. चाहे घर के बुजुर्ग हों या बच्चे इन फोन्स का इस्तेमाल सभी के लिए आसान और सुविधाजनक है.
Published at : 06 Oct 2025 02:51 PM (IST)
