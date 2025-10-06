ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते फोन, एक की कीमत तो 1 हजार से भी कम, फायदे जान रह जाएंगे हैरान

Itel 1112 एक बेहद सस्ता और साधारण फोन है जो कॉल और मैसेजिंग के लिए बनाया गया है. इसकी कीमत लगभग ₹900-₹950 के आसपास है. इसमें 1.8 इंच की डिस्प्ले और 800 mAh की बैटरी दी गई है. यह फोन दो सिम कार्ड सपोर्ट करता है और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाना जाता है. बेसिक फीचर्स के साथ यह फोन रोजमर्रा के कामों के लिए काफी है.