2026 में फोल्डेबल फोन लेना चाहिए है या नहीं? खरीदने से पहले जान लें फायदे और नुकसान
Foldable Smartphone: एक समय था जब फोल्डेबल स्मार्टफोन सिर्फ टेक इवेंट्स की शोभा माने जाते थे लेकिन 2026 आते-आते यह तकनीक धीरे-धीरे आम यूजर्स तक पहुंचने लगी है.
एक समय था जब फोल्डेबल स्मार्टफोन सिर्फ टेक इवेंट्स की शोभा माने जाते थे लेकिन 2026 आते-आते यह तकनीक धीरे-धीरे आम यूजर्स तक पहुंचने लगी है. Samsung, Huawei और Motorola जैसे बड़े ब्रांड्स ने इन डिवाइसेज़ को पहले से ज्यादा पतला, हल्का और भरोसेमंद बना दिया है. ऐसे में जो लोग हर साल महंगे फ्लैगशिप फोन खरीदते हैं, उनके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अब फोल्डेबल फोन पर स्विच करने का सही वक्त आ गया है. इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह आपकी जरूरत, बजट और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करता है.
Published at : 14 Jan 2026 04:49 PM (IST)
