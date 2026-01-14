2026 में फोल्डेबल फोन लेना चाहिए है या नहीं? खरीदने से पहले जान लें फायदे और नुकसान

नई पीढ़ी के फोल्डेबल डिस्प्ले पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और उनमें दिखने वाली क्रीज भी काफी हद तक कम हो गई है. कंपनियों ने हिंज मैकेनिज़्म पर खास काम किया है जिससे फोन खोलने और बंद करने का अनुभव स्मूद और भरोसेमंद लगता है. इसके साथ ही अब ये फोन पानी और धूल से भी काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं. सॉफ्टवेयर भी बड़ी स्क्रीन के हिसाब से बेहतर बनाया गया है जिससे मल्टीटास्किंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है. कुछ ब्रांड्स तो डबल फोल्डेबल फोन तक लॉन्च कर चुके हैं जो इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते भरोसे को दिखाता है.