2026 में फोल्डेबल फोन लेना चाहिए है या नहीं? खरीदने से पहले जान लें फायदे और नुकसान

2026 में फोल्डेबल फोन लेना चाहिए है या नहीं? खरीदने से पहले जान लें फायदे और नुकसान

Foldable Smartphone: एक समय था जब फोल्डेबल स्मार्टफोन सिर्फ टेक इवेंट्स की शोभा माने जाते थे लेकिन 2026 आते-आते यह तकनीक धीरे-धीरे आम यूजर्स तक पहुंचने लगी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Foldable Smartphone: एक समय था जब फोल्डेबल स्मार्टफोन सिर्फ टेक इवेंट्स की शोभा माने जाते थे लेकिन 2026 आते-आते यह तकनीक धीरे-धीरे आम यूजर्स तक पहुंचने लगी है.

एक समय था जब फोल्डेबल स्मार्टफोन सिर्फ टेक इवेंट्स की शोभा माने जाते थे लेकिन 2026 आते-आते यह तकनीक धीरे-धीरे आम यूजर्स तक पहुंचने लगी है. Samsung, Huawei और Motorola जैसे बड़े ब्रांड्स ने इन डिवाइसेज़ को पहले से ज्यादा पतला, हल्का और भरोसेमंद बना दिया है. ऐसे में जो लोग हर साल महंगे फ्लैगशिप फोन खरीदते हैं, उनके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अब फोल्डेबल फोन पर स्विच करने का सही वक्त आ गया है. इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह आपकी जरूरत, बजट और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करता है.

2026 में फोल्डेबल स्मार्टफोन अब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिवाइस नहीं रहे. खासतौर पर 2025 में आए Samsung Galaxy Fold 7 के बाद इस सेगमेंट की दिशा ही बदल गई. इस फोन को सैमसंग ने अपने प्रीमियम Galaxy S25 Ultra जितना पतला बना दिया जिससे यह साफ हो गया कि फोल्डेबल फोन अब भारी और मोटे नहीं रहे. डिजाइन के मामले में ये अब सीधे-सीधे फ्लैगशिप स्मार्टफोन को टक्कर दे रहे हैं.
2026 में फोल्डेबल स्मार्टफोन अब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिवाइस नहीं रहे. खासतौर पर 2025 में आए Samsung Galaxy Fold 7 के बाद इस सेगमेंट की दिशा ही बदल गई. इस फोन को सैमसंग ने अपने प्रीमियम Galaxy S25 Ultra जितना पतला बना दिया जिससे यह साफ हो गया कि फोल्डेबल फोन अब भारी और मोटे नहीं रहे. डिजाइन के मामले में ये अब सीधे-सीधे फ्लैगशिप स्मार्टफोन को टक्कर दे रहे हैं.
नई पीढ़ी के फोल्डेबल डिस्प्ले पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और उनमें दिखने वाली क्रीज भी काफी हद तक कम हो गई है. कंपनियों ने हिंज मैकेनिज़्म पर खास काम किया है जिससे फोन खोलने और बंद करने का अनुभव स्मूद और भरोसेमंद लगता है. इसके साथ ही अब ये फोन पानी और धूल से भी काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं. सॉफ्टवेयर भी बड़ी स्क्रीन के हिसाब से बेहतर बनाया गया है जिससे मल्टीटास्किंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है. कुछ ब्रांड्स तो डबल फोल्डेबल फोन तक लॉन्च कर चुके हैं जो इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते भरोसे को दिखाता है.
नई पीढ़ी के फोल्डेबल डिस्प्ले पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और उनमें दिखने वाली क्रीज भी काफी हद तक कम हो गई है. कंपनियों ने हिंज मैकेनिज़्म पर खास काम किया है जिससे फोन खोलने और बंद करने का अनुभव स्मूद और भरोसेमंद लगता है. इसके साथ ही अब ये फोन पानी और धूल से भी काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं. सॉफ्टवेयर भी बड़ी स्क्रीन के हिसाब से बेहतर बनाया गया है जिससे मल्टीटास्किंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है. कुछ ब्रांड्स तो डबल फोल्डेबल फोन तक लॉन्च कर चुके हैं जो इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते भरोसे को दिखाता है.
Published at : 14 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Foldable Smartphone TECH NEWS HINDI

