ऑनलाइन फ्रॉड पर सरकार की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक! 86 लाख सिम ब्लॉक, 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 10:16 AM (IST)
सरकार ने साइबर ठगी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऑनलाइन फ्रॉड पर एक बड़ी डिजिटल कार्रवाई की है. बीते छह महीनों में इस अभियान के तहत आम लोगों के एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को ठगों के हाथों में जाने से रोका गया है. इसी दौरान देशभर में लाखों फर्जी सिम कार्ड भी बंद किए गए हैं जिससे साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने में बड़ी सफलता मिली है.

दूरसंचार विभाग की ओर से साझा किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 86 लाख से ज्यादा संदिग्ध और फर्जी सिम कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं. विभाग का कहना है कि यह कदम देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल को सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया है. सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे मोबाइल और इंटरनेट का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़े हैं जिन्हें रोकना बेहद जरूरी हो गया था.
दूरसंचार विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह भी बताया कि भारत आज डिजिटल क्रांति के एक मजबूत दौर में प्रवेश कर चुका है. देश में मोबाइल डेटा की कीमत औसतन 8.27 रुपये प्रति जीबी है जो दुनिया के कई विकसित देशों से कहीं सस्ती है. इसी किफायती इंटरनेट की वजह से डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है.
Published at : 14 Jan 2026 10:16 AM (IST)
