ऑनलाइन फ्रॉड पर सरकार की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक! 86 लाख सिम ब्लॉक, 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी
Cyber Fraud: सरकार ने साइबर ठगी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऑनलाइन फ्रॉड पर एक बड़ी डिजिटल कार्रवाई की है.
सरकार ने साइबर ठगी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऑनलाइन फ्रॉड पर एक बड़ी डिजिटल कार्रवाई की है. बीते छह महीनों में इस अभियान के तहत आम लोगों के एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम को ठगों के हाथों में जाने से रोका गया है. इसी दौरान देशभर में लाखों फर्जी सिम कार्ड भी बंद किए गए हैं जिससे साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने में बड़ी सफलता मिली है.
Published at : 14 Jan 2026 10:16 AM (IST)
