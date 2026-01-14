ऑनलाइन फ्रॉड पर सरकार की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक! 86 लाख सिम ब्लॉक, 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी

दूरसंचार विभाग की ओर से साझा किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 86 लाख से ज्यादा संदिग्ध और फर्जी सिम कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं. विभाग का कहना है कि यह कदम देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल को सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया है. सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे मोबाइल और इंटरनेट का दायरा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़े हैं जिन्हें रोकना बेहद जरूरी हो गया था.