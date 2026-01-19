उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान कर दिया है. मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर पति प्रतीक ने कहा कि मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द से जल्द तलाक लूंगा, इन्होंने मेरे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया.

अखिलेश के भाई प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा-"मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ, उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए. वह बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है. अभी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है. मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई."

कौन हैं अपर्णा यादव

अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं. उनके पिता अरविंद सिंह पत्रकार रहे हैं और उनकी मां लखनऊ नगर निगम में अधिकारी के पद पर हैं. अपर्णा यादव ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंटोनमेंट सीट से सपा (समाजवादी पार्टी) के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन वह हार गईं थीं. वहीं उन्होंने जनवरी 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन की और पार्टी की सदस्य बनीं थीं. इस समय वह उत्तर प्रदेश राज्या महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.

जब अपर्णा यादव ने अचानक समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ली थी तो इस दौरान उन्हें यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने BJP में शामिल कराया था. अपर्णा यादव का यह फैसला अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था. हालांकि अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होने पर कहा था कि वह पारिवारिक राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद को चुनती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं.

कौन हैं प्रतीक यादव

प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं. प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी सधना गुप्ता के बेटे हैं, और अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं. प्रतीक यादव राजनीति से दूर हैं वो रियल स्टेट और फिटनेस का बिजनेस करते हैं. उन्हें खुद भी बॉडी बिल्डिंग का शौक है.

कब हुई थी अपर्णा और प्रतीक की शादी

अपर्णा यादव और प्रतीक ने एक दूसरे को 11 साल तक डेट किया. इसके बाद साल 2012 में परिवार की रजामंदी से दोनों की लव मैरिज हुई थी. अपर्णा और प्रतीक की शादी बेहद हाई प्रोफाइल शादी थी. इस शादी में अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसी हस्तियां भी शामिल हुई थी. साल 2001 में दोनों की मुलाकात एक बर्थडे पार्टी में हुई थी.