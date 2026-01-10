इस देश में Grok AI पर संकट! X बैन हुआ तो क्या डगमगा जाएगी Elon Musk की पूरी प्लानिंग? जानिए पूरी जानकारी

ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे ही Grok AI से अश्लील इमेज बनाए जाने का मामला सामने आया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने देश के मीडिया रेगुलेटर ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस यानी Ofcom से इस मामले में सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने को कहा. रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि प्रधानमंत्री ने खुद X से संपर्क कर प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी कि अश्लील कंटेंट को तुरंत हटाया जाए. उनका साफ कहना था कि इस तरह की सामग्री किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और जरूरत पड़ी तो सरकार सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी.