हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीइस देश में Grok AI पर संकट! X बैन हुआ तो क्या डगमगा जाएगी Elon Musk की पूरी प्लानिंग? जानिए पूरी जानकारी

इस देश में Grok AI पर संकट! X बैन हुआ तो क्या डगमगा जाएगी Elon Musk की पूरी प्लानिंग? जानिए पूरी जानकारी

Grok AI: माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर इस्तेमाल हो रहे Grok AI को लेकर एलन मस्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Jan 2026 09:58 AM (IST)
Grok AI: माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर इस्तेमाल हो रहे Grok AI को लेकर एलन मस्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं.

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर इस्तेमाल हो रहे Grok AI को लेकर एलन मस्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की तकनीक और सुविधा का जरिया माना जा रहा था वही अब खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है. Grok AI के जरिए महिलाओं की आपत्तिजनक और अश्लील तस्वीरें बनाए जाने की खबरों के बाद इस टूल के दुरुपयोग पर सवाल उठने लगे हैं और सीधे तौर पर एलन मस्क भी आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं.

1/6
ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे ही Grok AI से अश्लील इमेज बनाए जाने का मामला सामने आया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने देश के मीडिया रेगुलेटर ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस यानी Ofcom से इस मामले में सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने को कहा. रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि प्रधानमंत्री ने खुद X से संपर्क कर प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी कि अश्लील कंटेंट को तुरंत हटाया जाए. उनका साफ कहना था कि इस तरह की सामग्री किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और जरूरत पड़ी तो सरकार सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी.
ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे ही Grok AI से अश्लील इमेज बनाए जाने का मामला सामने आया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने देश के मीडिया रेगुलेटर ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस यानी Ofcom से इस मामले में सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने को कहा. रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि प्रधानमंत्री ने खुद X से संपर्क कर प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी कि अश्लील कंटेंट को तुरंत हटाया जाए. उनका साफ कहना था कि इस तरह की सामग्री किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और जरूरत पड़ी तो सरकार सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी.
2/6
यह चेतावनी ऐसे वक्त आई है, जब X के AI चैटबॉट Grok का इस्तेमाल कर महिलाओं की कम कपड़ों में हजारों फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई गईं. इससे न केवल सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, बल्कि ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा हो गई. टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ब्रिटेन का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट रेगुलेटर को बड़ी ताकत देता है. इसके तहत अरबों पाउंड का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और सबसे सख्त कदम के तौर पर ब्रिटेन में X को पूरी तरह ब्लॉक भी किया जा सकता है.
यह चेतावनी ऐसे वक्त आई है, जब X के AI चैटबॉट Grok का इस्तेमाल कर महिलाओं की कम कपड़ों में हजारों फर्जी और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई गईं. इससे न केवल सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, बल्कि ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा हो गई. टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ब्रिटेन का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट रेगुलेटर को बड़ी ताकत देता है. इसके तहत अरबों पाउंड का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और सबसे सख्त कदम के तौर पर ब्रिटेन में X को पूरी तरह ब्लॉक भी किया जा सकता है.
Published at : 10 Jan 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Elon Musk X 'X' Grok AI TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना
Jaipur Road Accident: ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत | Road Accident
Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Sandeep Chaudhary Seedha Sawal: ट्रंप को नहीं किया कॉल...तो बढ़ गया बवाल! | PM Modi | Donald Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
नौकरी
आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
एक्सीडेंट के बाद इलाज की टेंशन खत्म, 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट वाली स्कीम लॉन्च होगी
एक्सीडेंट के बाद इलाज की टेंशन खत्म, 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट वाली स्कीम लॉन्च होगी
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget