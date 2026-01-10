भारत में iPhone इतना महंगा क्यों? कीमत के पीछे छुपा है टैक्स का पूरा खेल, जानकर चौंक जाएंगे!

अगर कीमतों पर नजर डालें तो फर्क साफ दिखाई देता है. iPhone 17 Pro के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भारत में करीब 1,34,900 रुपये है. वहीं दुबई में यही फोन लगभग 1,15,000 रुपये के आसपास मिल जाता है और अमेरिका में इसकी कीमत करीब 99,000 रुपये पड़ती है. यानी एक ही फोन के लिए भारतीय ग्राहकों को हजारों रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं. सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों?