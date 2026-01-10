हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में iPhone इतना महंगा क्यों? कीमत के पीछे छुपा है टैक्स का पूरा खेल, जानकर चौंक जाएंगे!

भारत में iPhone इतना महंगा क्यों? कीमत के पीछे छुपा है टैक्स का पूरा खेल, जानकर चौंक जाएंगे!

iPhone: भारत में iPhone को लेकर लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस के नाम पर iPhone को एक प्रीमियम पहचान मिल चुकी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Jan 2026 02:23 PM (IST)
iPhone: भारत में iPhone को लेकर लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस के नाम पर iPhone को एक प्रीमियम पहचान मिल चुकी है.

भारत में iPhone को लेकर लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. डिजाइन, कैमरा और परफॉर्मेंस के नाम पर iPhone को एक प्रीमियम पहचान मिल चुकी है. लेकिन जैसे ही कीमत की बात आती है, भारतीय ग्राहकों के पसीने छूट जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि अब iPhone भारत में असेंबल भी होने लगा है, फिर भी इसकी कीमत अमेरिका या दुबई जैसे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा रहती है.

अगर कीमतों पर नजर डालें तो फर्क साफ दिखाई देता है. iPhone 17 Pro के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भारत में करीब 1,34,900 रुपये है. वहीं दुबई में यही फोन लगभग 1,15,000 रुपये के आसपास मिल जाता है और अमेरिका में इसकी कीमत करीब 99,000 रुपये पड़ती है. यानी एक ही फोन के लिए भारतीय ग्राहकों को हजारों रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं. सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों?
अगर कीमतों पर नजर डालें तो फर्क साफ दिखाई देता है. iPhone 17 Pro के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत भारत में करीब 1,34,900 रुपये है. वहीं दुबई में यही फोन लगभग 1,15,000 रुपये के आसपास मिल जाता है और अमेरिका में इसकी कीमत करीब 99,000 रुपये पड़ती है. यानी एक ही फोन के लिए भारतीय ग्राहकों को हजारों रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं. सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों?
इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का टैक्स सिस्टम है. भले ही iPhone की असेंबलिंग अब भारत में हो रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फोन पूरी तरह यहीं बनता है. iPhone के कई अहम पार्ट्स जैसे OLED डिस्प्ले, प्रोसेसर चिप, कैमरा मॉड्यूल और अन्य कंपोनेंट्स विदेशों से मंगाए जाते हैं. इन पार्ट्स पर आयात शुल्क लगता है जिससे फोन बनाने की कुल लागत बढ़ जाती है.
इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का टैक्स सिस्टम है. भले ही iPhone की असेंबलिंग अब भारत में हो रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फोन पूरी तरह यहीं बनता है. iPhone के कई अहम पार्ट्स जैसे OLED डिस्प्ले, प्रोसेसर चिप, कैमरा मॉड्यूल और अन्य कंपोनेंट्स विदेशों से मंगाए जाते हैं. इन पार्ट्स पर आयात शुल्क लगता है जिससे फोन बनाने की कुल लागत बढ़ जाती है.
Published at : 10 Jan 2026 02:23 PM (IST)
Apple IPhone TECH NEWS HINDI

