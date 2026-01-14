एक्सप्लोरर
10 साल पुराना ये फोन देता था अनलिमिटेड स्टोरेज! आज भी लोग इसे छोड़ने को नहीं हैं तैयार
Google Pixel: आज के समय में स्मार्टफोन कंपनियां ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज देने की होड़ में लगी हुई हैं. फिर भी हालात ऐसे हैं कि फोन की मेमोरी कुछ ही महीनों में भर जाती है.
आज के समय में स्मार्टफोन कंपनियां ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज देने की होड़ में लगी हुई हैं. फिर भी हालात ऐसे हैं कि फोन की मेमोरी कुछ ही महीनों में भर जाती है. इसी वजह से अब बाजार में 1TB और 2TB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन भी दिखने लगे हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को याद है कि करीब एक दशक पहले ही एक ऐसा फोन आ चुका था जिसमें स्टोरेज खत्म होने का सवाल ही नहीं था. यह फोन किसी और का नहीं बल्कि गूगल का था जिसे दुनिया ने Google Pixel के नाम से जाना.
Published at : 14 Jan 2026 11:53 AM (IST)
