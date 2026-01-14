10 साल पुराना ये फोन देता था अनलिमिटेड स्टोरेज! आज भी लोग इसे छोड़ने को नहीं हैं तैयार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 11:53 AM (IST)
आज के समय में स्मार्टफोन कंपनियां ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज देने की होड़ में लगी हुई हैं. फिर भी हालात ऐसे हैं कि फोन की मेमोरी कुछ ही महीनों में भर जाती है. इसी वजह से अब बाजार में 1TB और 2TB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन भी दिखने लगे हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को याद है कि करीब एक दशक पहले ही एक ऐसा फोन आ चुका था जिसमें स्टोरेज खत्म होने का सवाल ही नहीं था. यह फोन किसी और का नहीं बल्कि गूगल का था जिसे दुनिया ने Google Pixel के नाम से जाना.

यह गूगल का पहला Pixel स्मार्टफोन था इसलिए इसके नाम के साथ कोई नंबर नहीं जोड़ा गया था. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत थी इसका अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज जिसने उस दौर में टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया था. गूगल ने इसमें ऐसा फीचर दिया था जिसकी वजह से यूजर्स आज भी इस फोन को संभालकर रखे हुए हैं.
साल 2016 में लॉन्च हुए पहले Google Pixel में गूगल ने फोटो और वीडियो के लिए अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज की सुविधा दी थी. खास बात यह थी कि यूजर्स अपनी तस्वीरें और वीडियो बिना किसी लिमिट के ओरिजनल क्वालिटी में स्टोर कर सकते थे. फोन की इंटरनल स्टोरेज भर जाने की चिंता पूरी तरह खत्म हो गई थी. यही वजह रही कि इस फीचर ने कई लोगों को Pixel स्मार्टफोन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया. गूगल ने यह सुविधा Pixel 5 तक जारी रखी, जिससे Pixel सीरीज की पहचान और भी मजबूत हो गई.
Published at : 14 Jan 2026 11:53 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

