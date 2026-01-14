10 साल पुराना ये फोन देता था अनलिमिटेड स्टोरेज! आज भी लोग इसे छोड़ने को नहीं हैं तैयार

साल 2016 में लॉन्च हुए पहले Google Pixel में गूगल ने फोटो और वीडियो के लिए अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज की सुविधा दी थी. खास बात यह थी कि यूजर्स अपनी तस्वीरें और वीडियो बिना किसी लिमिट के ओरिजनल क्वालिटी में स्टोर कर सकते थे. फोन की इंटरनल स्टोरेज भर जाने की चिंता पूरी तरह खत्म हो गई थी. यही वजह रही कि इस फीचर ने कई लोगों को Pixel स्मार्टफोन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया. गूगल ने यह सुविधा Pixel 5 तक जारी रखी, जिससे Pixel सीरीज की पहचान और भी मजबूत हो गई.