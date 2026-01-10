जियो का सबसे महंगा प्लान कौन सा है? जानिए क्या मिलते हैं बेनिफिट्स

रिलायंस जियो का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान 3999 रुपये का है. यह प्लान खास उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो सालभर रिचार्ज की टेंशन से मुक्त रहना चाहते हैं और ज्यादा डेटा व एक्स्ट्रा डिजिटल बेनिफिट्स का फायदा उठाना चाहते हैं. इस प्लान के साथ यूजर्स को हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है जिससे हैवी इंटरनेट यूज करने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती. इसके अलावा देशभर में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जाती है.