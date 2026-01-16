एक्सप्लोरर
एक क्लिक और रास्ते में मिल जाएगी मदद! जानिए कैसे काम करता है इमरजेंसी लोकेशन सर्विस फीचर
Emergency Location Service: क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन में मौजूद एक छोटा-सा फीचर मुश्किल वक्त में आपकी जान बचा सकता है?
क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन में मौजूद एक छोटा-सा फीचर मुश्किल वक्त में आपकी जान बचा सकता है? हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी लोकेशन सर्विस की, जो खासतौर पर आपात स्थिति में आपकी लोकेशन सीधे इमरजेंसी सर्विस तक पहुंचाने का काम करता है. शर्त बस इतनी है कि यह फीचर आपके फोन में पहले से एक्टिव होना चाहिए. अगर यह चालू है और आप 112 नंबर पर कॉल करते हैं तो पुलिस या दूसरी इमरजेंसी एजेंसियों को आपकी सटीक लोकेशन अपने आप मिल जाती है.
1/6
2/6
Published at : 16 Jan 2026 11:39 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
एक क्लिक और रास्ते में मिल जाएगी मदद! जानिए कैसे काम करता है इमरजेंसी लोकेशन सर्विस फीचर
टेक्नोलॉजी
7 Photos
2026 में फोल्डेबल फोन लेना चाहिए है या नहीं? खरीदने से पहले जान लें फायदे और नुकसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
10 साल पुराना ये फोन देता था अनलिमिटेड स्टोरेज! आज भी लोग इसे छोड़ने को नहीं हैं तैयार
टेक्नोलॉजी
6 Photos
ऑनलाइन फ्रॉड पर सरकार की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक! 86 लाख सिम ब्लॉक, 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी रोकी
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कहीं आपके आधार पर तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? मोबाइल से ऐसे करें मिनटों में चेक, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत में iPhone इतना महंगा क्यों? कीमत के पीछे छुपा है टैक्स का पूरा खेल, जानकर चौंक जाएंगे!
टेक्नोलॉजी
6 Photos
पाकिस्तान का बड़ा डिजिटल एक्शन! 10 करोड़ मोबाइल एक झटके में ब्लॉक, क्या भारत भी उठाएगा ऐसा कड़ा कदम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
किसी को दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार, कमेटी ने कर दिया बड़ा खुलासा कहा- 'मेडल दे सकते हैं, लेकिन...'
विश्व
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
टेलीविजन
अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग को बर्बाद कर देगी रजनी
क्रिकेट
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
एक क्लिक और रास्ते में मिल जाएगी मदद! जानिए कैसे काम करता है इमरजेंसी लोकेशन सर्विस फीचर
टेक्नोलॉजी
7 Photos
2026 में फोल्डेबल फोन लेना चाहिए है या नहीं? खरीदने से पहले जान लें फायदे और नुकसान
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion