एक क्लिक और रास्ते में मिल जाएगी मदद! जानिए कैसे काम करता है इमरजेंसी लोकेशन सर्विस फीचर

आज के स्मार्टफोन सिर्फ बातचीत या इंटरनेट चलाने तक सीमित नहीं रह गए हैं. सही जानकारी हो तो यही फोन संकट के समय सुरक्षा कवच बन सकता है. गूगल ने कुछ समय पहले भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए इमरजेंसी लोकेशन सर्विस की शुरुआत की थी. इसका मकसद यही है कि किसी हादसे, खतरे या अचानक परेशानी की स्थिति में मदद जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके. कई बार घबराहट या चोट की वजह से लोग अपनी लोकेशन ठीक से नहीं बता पाते ऐसे में यह फीचर बेहद काम का साबित होता है.