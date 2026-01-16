हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक क्लिक और रास्ते में मिल जाएगी मदद! जानिए कैसे काम करता है इमरजेंसी लोकेशन सर्विस फीचर

एक क्लिक और रास्ते में मिल जाएगी मदद! जानिए कैसे काम करता है इमरजेंसी लोकेशन सर्विस फीचर

Emergency Location Service: क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन में मौजूद एक छोटा-सा फीचर मुश्किल वक्त में आपकी जान बचा सकता है?

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Emergency Location Service: क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन में मौजूद एक छोटा-सा फीचर मुश्किल वक्त में आपकी जान बचा सकता है?

क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन में मौजूद एक छोटा-सा फीचर मुश्किल वक्त में आपकी जान बचा सकता है? हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी लोकेशन सर्विस की, जो खासतौर पर आपात स्थिति में आपकी लोकेशन सीधे इमरजेंसी सर्विस तक पहुंचाने का काम करता है. शर्त बस इतनी है कि यह फीचर आपके फोन में पहले से एक्टिव होना चाहिए. अगर यह चालू है और आप 112 नंबर पर कॉल करते हैं तो पुलिस या दूसरी इमरजेंसी एजेंसियों को आपकी सटीक लोकेशन अपने आप मिल जाती है.

आज के स्मार्टफोन सिर्फ बातचीत या इंटरनेट चलाने तक सीमित नहीं रह गए हैं. सही जानकारी हो तो यही फोन संकट के समय सुरक्षा कवच बन सकता है. गूगल ने कुछ समय पहले भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए इमरजेंसी लोकेशन सर्विस की शुरुआत की थी. इसका मकसद यही है कि किसी हादसे, खतरे या अचानक परेशानी की स्थिति में मदद जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके. कई बार घबराहट या चोट की वजह से लोग अपनी लोकेशन ठीक से नहीं बता पाते ऐसे में यह फीचर बेहद काम का साबित होता है.
आज के स्मार्टफोन सिर्फ बातचीत या इंटरनेट चलाने तक सीमित नहीं रह गए हैं. सही जानकारी हो तो यही फोन संकट के समय सुरक्षा कवच बन सकता है. गूगल ने कुछ समय पहले भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए इमरजेंसी लोकेशन सर्विस की शुरुआत की थी. इसका मकसद यही है कि किसी हादसे, खतरे या अचानक परेशानी की स्थिति में मदद जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके. कई बार घबराहट या चोट की वजह से लोग अपनी लोकेशन ठीक से नहीं बता पाते ऐसे में यह फीचर बेहद काम का साबित होता है.
यह फीचर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर काम करता है और जैसे ही यूजर 112 इमरजेंसी नंबर डायल करता है, यह अपने आप एक्टिव हो जाता है. इसके बाद GPS, Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क की मदद से आपकी लोकेशन का पता लगाया जाता है और वह जानकारी इमरजेंसी सर्विसेज को भेज दी जाती है. यानी आपको फोन पर अपनी जगह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम खुद ही काम कर देता है.
यह फीचर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर काम करता है और जैसे ही यूजर 112 इमरजेंसी नंबर डायल करता है, यह अपने आप एक्टिव हो जाता है. इसके बाद GPS, Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क की मदद से आपकी लोकेशन का पता लगाया जाता है और वह जानकारी इमरजेंसी सर्विसेज को भेज दी जाती है. यानी आपको फोन पर अपनी जगह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम खुद ही काम कर देता है.
Published at : 16 Jan 2026 11:39 AM (IST)
