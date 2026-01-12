हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कहीं आपके आधार पर तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? मोबाइल से ऐसे करें मिनटों में चेक, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

कहीं आपके आधार पर तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? मोबाइल से ऐसे करें मिनटों में चेक, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Loan on Aadhaar: डिजिटल सुविधाओं के इस दौर में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Loan on Aadhaar: डिजिटल सुविधाओं के इस दौर में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है.

डिजिटल सुविधाओं के इस दौर में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग से लेकर मोबाइल कनेक्शन और सरकारी सेवाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन जितनी तेजी से आधार का इस्तेमाल बढ़ा है उतनी ही तेजी से इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आ रहे हैं. कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना कुछ किए अचानक बैंक से रिकवरी कॉल आने लगती है या फिर पता चलता है कि उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है. बाद में मालूम पड़ता है कि उनके नाम पर कोई फर्जी लोन चल रहा था. अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी सतर्कता से आप समय रहते सच्चाई जान सकते हैं और खुद को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं.

आधार कार्ड आज लगभग हर वित्तीय सेवा से जुड़ा हुआ है. अगर किसी ने कभी किसी अनजान जगह पर आधार की कॉपी दी हो या बिना सोचे-समझे अपनी डिटेल्स शेयर कर दी हों तो ठग इसका फायदा उठा सकते हैं. ऐसे मामलों में अक्सर लोगों को तब पता चलता है जब बैंक की तरफ से नोटिस आता है या लोन चुकाने के लिए फोन किए जाते हैं. कई बार तो क्रेडिट स्कोर गिरने के बाद ही सच्चाई सामने आती है. यही वजह है कि अब हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह समय-समय पर अपने नाम से जुड़े लोन की जानकारी खुद चेक करता रहे.
आधार कार्ड आज लगभग हर वित्तीय सेवा से जुड़ा हुआ है. अगर किसी ने कभी किसी अनजान जगह पर आधार की कॉपी दी हो या बिना सोचे-समझे अपनी डिटेल्स शेयर कर दी हों तो ठग इसका फायदा उठा सकते हैं. ऐसे मामलों में अक्सर लोगों को तब पता चलता है जब बैंक की तरफ से नोटिस आता है या लोन चुकाने के लिए फोन किए जाते हैं. कई बार तो क्रेडिट स्कोर गिरने के बाद ही सच्चाई सामने आती है. यही वजह है कि अब हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह समय-समय पर अपने नाम से जुड़े लोन की जानकारी खुद चेक करता रहे.
अपने नाम पर कोई लोन चल रहा है या नहीं, यह जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका क्रेडिट रिपोर्ट है. CIBIL, Experian या Equifax जैसी क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी रिपोर्ट मुफ्त में देख सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी भरनी होती है, जिसके बाद आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री सामने आ जाती है. इसमें अब तक लिए गए सभी लोन और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं. अगर इस लिस्ट में कोई ऐसा लोन दिखाई दे, जिसे आपने कभी लिया ही नहीं तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर हो सकता है.
अपने नाम पर कोई लोन चल रहा है या नहीं, यह जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका क्रेडिट रिपोर्ट है. CIBIL, Experian या Equifax जैसी क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी रिपोर्ट मुफ्त में देख सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी भरनी होती है, जिसके बाद आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री सामने आ जाती है. इसमें अब तक लिए गए सभी लोन और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं. अगर इस लिस्ट में कोई ऐसा लोन दिखाई दे, जिसे आपने कभी लिया ही नहीं तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर हो सकता है.
Published at : 12 Jan 2026 03:53 PM (IST)
Aadhaar Card TECH NEWS HINDI

