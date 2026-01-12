एक्सप्लोरर
कहीं आपके आधार पर तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? मोबाइल से ऐसे करें मिनटों में चेक, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Loan on Aadhaar: डिजिटल सुविधाओं के इस दौर में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है.
डिजिटल सुविधाओं के इस दौर में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग से लेकर मोबाइल कनेक्शन और सरकारी सेवाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन जितनी तेजी से आधार का इस्तेमाल बढ़ा है उतनी ही तेजी से इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आ रहे हैं. कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना कुछ किए अचानक बैंक से रिकवरी कॉल आने लगती है या फिर पता चलता है कि उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है. बाद में मालूम पड़ता है कि उनके नाम पर कोई फर्जी लोन चल रहा था. अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी सतर्कता से आप समय रहते सच्चाई जान सकते हैं और खुद को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं.
