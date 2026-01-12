कहीं आपके आधार पर तो नहीं चल रहा फर्जी लोन? मोबाइल से ऐसे करें मिनटों में चेक, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

आधार कार्ड आज लगभग हर वित्तीय सेवा से जुड़ा हुआ है. अगर किसी ने कभी किसी अनजान जगह पर आधार की कॉपी दी हो या बिना सोचे-समझे अपनी डिटेल्स शेयर कर दी हों तो ठग इसका फायदा उठा सकते हैं. ऐसे मामलों में अक्सर लोगों को तब पता चलता है जब बैंक की तरफ से नोटिस आता है या लोन चुकाने के लिए फोन किए जाते हैं. कई बार तो क्रेडिट स्कोर गिरने के बाद ही सच्चाई सामने आती है. यही वजह है कि अब हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह समय-समय पर अपने नाम से जुड़े लोन की जानकारी खुद चेक करता रहे.