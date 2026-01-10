हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तान का बड़ा डिजिटल एक्शन! 10 करोड़ मोबाइल एक झटके में ब्लॉक, क्या भारत भी उठाएगा ऐसा कड़ा कदम?

पाकिस्तान का बड़ा डिजिटल एक्शन! 10 करोड़ मोबाइल एक झटके में ब्लॉक, क्या भारत भी उठाएगा ऐसा कड़ा कदम?

Mobile Block in Pakistan: पाकिस्तान में हाल ही में ऐसा कदम उठाया गया है जिसने पूरे मोबाइल सेक्टर का ध्यान खींच लिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Jan 2026 10:57 AM (IST)
Mobile Block in Pakistan: पाकिस्तान में हाल ही में ऐसा कदम उठाया गया है जिसने पूरे मोबाइल सेक्टर का ध्यान खींच लिया है.

पाकिस्तान में हाल ही में ऐसा कदम उठाया गया है जिसने पूरे मोबाइल सेक्टर का ध्यान खींच लिया है. वहां पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने 2024–25 के वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 10 करोड़ मोबाइल फोनों को नेटवर्क से बाहर कर दिया. यह फैसला चोरी हुए, नकली और क्लोन किए गए स्मार्टफोनों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया ताकि आम उपभोक्ताओं को ठगी और साइबर जोखिम से बचाया जा सके. इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के मोबाइल बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब भारत में भी ऐसे सख्त कदमों की जरूरत पर चर्चा तेज हो गई है.

सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक, ब्लॉक किए गए फोनों में सबसे बड़ी संख्या नकली डिवाइस की थी. करीब 7.2 करोड़ फोन ऐसे पाए गए जो डुप्लीकेट या गैर-कानूनी तरीके से बाजार में बेचे जा रहे थे. इसके अलावा लगभग 2.7 करोड़ मोबाइल ऐसे थे जिनके IMEI नंबर क्लोन या दोहराए गए थे जिससे उनकी पहचान और ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है. वहीं करीब 8.68 लाख हैंडसेट ऐसे निकले जो चोरी या खोए हुए बताए गए थे. इन सभी डिवाइस को नेटवर्क से हटाने का मकसद पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाना था.
इस पूरी कार्रवाई के पीछे जिस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई, वह है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, यानी DIRBS. इसे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट रेगुलेशन 2021 के तहत लागू किया गया था. इस सिस्टम के जरिए हर मोबाइल डिवाइस की पहचान उसके रजिस्ट्रेशन और नेटवर्क अनुमति से जोड़ दी गई है. इसका नतीजा यह हुआ कि बिना मंजूरी वाले, तस्करी से आए या नियमों का पालन न करने वाले फोन अपने आप नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं. इससे न केवल अवैध डिवाइस पर रोक लगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी ज्यादा भरोसेमंद नेटवर्क मिला.
Published at : 10 Jan 2026 10:57 AM (IST)
