पाकिस्तान का बड़ा डिजिटल एक्शन! 10 करोड़ मोबाइल एक झटके में ब्लॉक, क्या भारत भी उठाएगा ऐसा कड़ा कदम?

इस पूरी कार्रवाई के पीछे जिस सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई, वह है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, यानी DIRBS. इसे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट रेगुलेशन 2021 के तहत लागू किया गया था. इस सिस्टम के जरिए हर मोबाइल डिवाइस की पहचान उसके रजिस्ट्रेशन और नेटवर्क अनुमति से जोड़ दी गई है. इसका नतीजा यह हुआ कि बिना मंजूरी वाले, तस्करी से आए या नियमों का पालन न करने वाले फोन अपने आप नेटवर्क से बाहर हो जाते हैं. इससे न केवल अवैध डिवाइस पर रोक लगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी ज्यादा भरोसेमंद नेटवर्क मिला.