पाकिस्तान का बड़ा डिजिटल एक्शन! 10 करोड़ मोबाइल एक झटके में ब्लॉक, क्या भारत भी उठाएगा ऐसा कड़ा कदम?
Mobile Block in Pakistan: पाकिस्तान में हाल ही में ऐसा कदम उठाया गया है जिसने पूरे मोबाइल सेक्टर का ध्यान खींच लिया है.
पाकिस्तान में हाल ही में ऐसा कदम उठाया गया है जिसने पूरे मोबाइल सेक्टर का ध्यान खींच लिया है. वहां पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने 2024–25 के वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 10 करोड़ मोबाइल फोनों को नेटवर्क से बाहर कर दिया. यह फैसला चोरी हुए, नकली और क्लोन किए गए स्मार्टफोनों पर लगाम लगाने के लिए लिया गया ताकि आम उपभोक्ताओं को ठगी और साइबर जोखिम से बचाया जा सके. इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के मोबाइल बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब भारत में भी ऐसे सख्त कदमों की जरूरत पर चर्चा तेज हो गई है.
Published at : 10 Jan 2026 10:57 AM (IST)
