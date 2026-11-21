कुछ नकली SSD को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वह कंप्यूटर में अपनी असली क्षमता से ज्यादा स्टोरेज दिखाती हैं. ऐसे में असली क्षमता से ज्यादा डेटा सेव करने पर फाइलें करप्ट हो सकती हैं, हालांकि यह टेस्ट सिर्फ स्टोरेज क्षमता की धोखाधड़ी पकड़ सकता है. इससे यह पता नहीं चलता कि सही क्षमता वाली ड्राइव में खराब हार्डवेयर यूज हुआ है या नहीं.