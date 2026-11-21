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Original vs Fake SSD : सस्ते SSD के चक्कर में न खाएं धोखा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान
कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज देने वाला SSD का ऑफर आपको भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जल्दबाजी में की गई खरीदारी आपकी फाइलों को खतरे में डाल सकती है. जानिए किन तरीकों से असली और नकली SSD की पहचान करें.
आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में कम कीमत पर ज्यादा स्टोरेज मिलने का ऑफर देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है. खासकर जब SSD, मेमोरी कार्ड और USB ड्राइव की कीमतें बढ़ रही हों, तब सस्ते स्टोरेज का ऑप्शन काफी अच्छा लगता है. लेकिन जरूरी नहीं कि कम कीमत में मिलने वाला हर बड़ा स्टोरेज डिवाइस असली हो. बाजार में नकली SSD और फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का चलन बढ़ रहा है. इनमें कुछ ड्राइव ऐसी होती हैं, जिन पर कई TB स्टोरेज होने का दावा किया जाता है, जबकि असल में उनमें कुछ GB की ही मेमोरी होती है. ऐसे में खरीदारी से पहले कुछ बातों पर ध्यान देकर आप नकली SSD के झांसे में आने से बच सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि असली और नकली SSD की पहचान कैसे करें.
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