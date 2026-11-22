Vi के इन प्लान में Vi Movies and TV का एक्सेस मिलता है. इसके जरिए फिल्में, ओरिजिनल कंटेंट और लाइव टीवी देखा जा सकता है. प्लान के हिसाब से प्राइमरी सदस्य Amazon Prime, JioHotstar और Sony LIV जैसे OTT सब्सक्रिप्शन के अतिरिक्त फायदे भी चुन सकते हैं. इसके अलावा EazyDiner या Swiggy One के कूपन और एक साल का Norton 360 Mobile Security कवर मिलता है. योग्य प्लान में अनलिमिटेड नाइट डेटा और 200GB तक डेटा रोलओवर की सुविधा भी है.