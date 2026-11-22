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एक बिल में पूरे परिवार का मोबाइल खर्च, Airtel या Vi कौन बेहतर?
घर के सभी मोबाइल नंबरों का बिल एक साथ भरना चाहते हैं? Airtel और Vi के फैमिली पोस्टपेड प्लान इस काम को आसान बना सकते हैं. जानिए Airtel और Vi के प्लान की कीमत और डेटा बेनिफिट्स
घर के सभी मोबाइल नंबरों का खर्च अलग-अलग मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को कम करने के लिए टेलीकॉम कंपनियां फैमिली पोस्टपेड प्लान ऑफर करती हैं. इनमें एक ही अकाउंट के तहत फैमिली के कई मोबाइल नंबर जोड़े जा सकते हैं और सभी का बिल एक साथ चुकाया जा सकता है. ऐसे में में Airtel और Vodafone Idea (Vi) अलग-अलग कीमतों पर ऐसे प्लान पेश करते हैं. इनमें डेटा शेयरिंग, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT सब्सक्रिप्शन जैसे फायदे मिलते हैं, हालांकि दोनों कंपनियों के प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स और कनेक्शन की संख्या अलग-अलग है. तो आइए जानते हैं कि Airtel और Vi के फैमिली पोस्टपेड प्लान में क्या मिलता है और कौन सा ऑप्शन किस फैमिली के लिए बेहतर हो सकता है.
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