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GTA 6 Console : GTA 6 का इंतजार खत्म होने के बाद अब गेमर्स की नजरें Vice City की दुनिया पर हैं. Rockstar Games का यह ओपन वर्ल्ड गेम PS5 और Xbox Series S/X पर खेलने के लिए उपलब्ध है. गेम को रिव्यू में भी शानदार प्रतिक्रिया मिली है और इसे अब तक के सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाले गेम्स में शामिल किया जा रहा है, हालांकि गेम शुरू करने से पहले सिर्फ उसका डाउनलोड होना ही काफी नहीं है. आपके कंसोल का भी पूरी तरह तैयार होना जरूरी है. अगर आप बिना किसी परेशानी के GTA 6 खेलना चाहते हैं, तो पहले अपने PlayStation या Xbox में ये जरूरी चीजें चेक कर लें.

कंसोल की सफाई से करें शुरुआत

लंबे समय तक यूज होने के कारण कंसोल के अंदर धूल जमा हो सकती है. ऐसे में GTA 6 खेलने से पहले PS5 और Xbox Series S/X की सफाई जरूर करें. खासकर एयर वेंट और फैन ब्लेड पर जमी धूल हटाएं, जिससे हवा का रास्ता बंद न हो और गेम खेलते समय कंसोल ठंडा बना रहे.



स्टोरेज और क्लाउड सेव की जांच करें

GTA 6 को इंस्टॉल करने के लिए करीब 212GB स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए पहले से मौजूद ऐसे गेम्स हटाएं, जिन्हें आप अब नहीं खेलते हैं. गेम के स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप सेव करने के लिए भी कुछ अतिरिक्त जगह रखें. इसके अलावा क्लाउड सेव का ऑप्शन चालू रखें, जिससे आपकी गेम प्रोग्रेस अपने आप सिंक और बैकअप होती रहे. अचानक कंसोल बंद होने पर इससे सेव फाइल से जुड़ी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है.

इंटरनेट, बैटरी और ऑडियो सेटिंग्स करें चेक

गेम खेलने से पहले कंट्रोलर को पूरी तरह चार्ज कर लें और उसे साफ भी कर लें. वायरलेस हेडफोन यूज करते हैं तो उनकी बैटरी भी चेक करें. इंटरनेट कनेक्शन के लिए Wi-Fi या Ethernet केबल का यूज कर सकते हैं. खासकर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वायर्ड कनेक्शन ज्यादा स्थिर रह सकता है.

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डिस्प्ले और साउंड को बनाएं बेहतर

अपने टीवी या मॉनिटर की डिस्प्ले सेटिंग्स देखें. वीडियो आउटपुट को उपलब्ध सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन पर रखें. अगर आपका डिस्प्ले HDR और VRR सपोर्ट करता है, तो इन्हें चालू कर लें. गेम डाउनलोड होने के बाद उसकी सेटिंग्स में HDR और ब्राइटनेस भी कैलिब्रेट कर सकते हैं. वहीं PS5 पर कंपैटिबल हेडफोन के साथ 3D Audio और Xbox Series S/X पर Windows Sonic या Dolby Atmos का ऑप्शन चुन सकते हैं. इससे GTA 6 खेलते समय ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सकता है.

सिस्टम और कंट्रोलर अपडेट करना न भूलें

गेम शुरू करने से पहले PlayStation और Xbox का फर्मवेयर लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें. PS5 के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्जन 26.07-14.23.00 जरूरी बताया गया है, जो कंसोल चालू करने पर अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल हो सकता है. DualSense और Xbox वायरलेस कंट्रोलर का फर्मवेयर भी अपडेट रखें. इसके लिए कंट्रोलर को USB केबल से कंसोल से कनेक्ट करना पड़ सकता है.

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