एक्सप्लोरर
Modem vs Router : Modem और Router में क्या है फर्क? जानें इंटरनेट चलाने में दोनों का रोल
घर में Wi-Fi यूज करते समय क्या आपने कभी सोचा है कि Modem और Router में क्या अंतर होता है, जानिए कैसे ये दोनों डिवाइस मिलकर आपके घर में इंटरनेट पहुंचाते हैं और दोनों के फीचर्स क्या हैं.
Modem vs Router : कई लोगों को लगता है कि घर में लगा Router ही इंटरनेट कनेक्शन देने से लेकर सभी डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने तक का पूरा काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. इंटरनेट को घर तक पहुंचाने और उसे अलग-अलग डिवाइस में यूज करने के लिए Modem और Router दोनों का अलग-अलग रोल होता है. कई बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) दोनों को एक ही डिवाइस में उपलब्ध करा देते हैं, जिससे इनके बीच अंतर समझना और मुश्किल हो जाता है. तो आइए जानते हैं कि Modem और Router कैसे काम करते हैं और दोनों में क्या फर्क है.
टेक्नोलॉजी
8 Photos
बच्चों को फोन देने से पहले यूट्यूब में ऑन कर लें ये सेटिंग, नहीं देख पाएंगे कोई गलत वीडियो
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
Apple बना रहा अपना खुद का AI, इंसानों की तरह करेगा काम
टेक्नोलॉजी
ANC से लेकर 360 Audio तक, Samsung Galaxy Buds Active में मिलेगा नया डिजाइन
टेक्नोलॉजी
13000 रुपये में मिल जाएंगे ये बढ़िया 5G फोन, चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
6000mAh बैटरी और 6.9 इंच स्क्रीन, Redmi के 2 नए 5G फोन लिस्ट
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion