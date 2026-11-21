अलग Router होने का फायदा यह है कि उसे कई दूसरे कामों में यूज किया जा सकता है. पुराने Router को Wi-Fi Extender की तरह यूज किया जा सकता है. इसके अलावा इससे अलग Guest Network बनाया जा सकता है और DNS या Ad Blocker जैसी सुविधाएं सेट की जा सकती हैं, हालांकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कुछ Combo डिवाइस में ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं होते हैं.