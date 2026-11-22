Popular Discontinued Cars: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई ऐसी कारें आईं जिन्होंने ग्राहकों के दिलों पर राज किया और आज भी सेकंड-हैंड कार बाजार में उनकी जबरदस्त मांग है. मारुति सुजुकी ओमनी, मारुति जिप्सी, ऑल्टो 800, फोर्ड इकोस्पोर्ट, फोर्ड एंडेवर, हुंडई सैंट्रो और रेनो डस्टर जैसी गाड़ियों की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है.

अक्सर ग्राहकों के मन में यह सवाल उठता है कि जब इन कारों की इतनी अच्छी डिमांड थी, तो कंपनियों ने इनका प्रोडक्शन अचानक क्यों बंद कर दिया. इसके पीछे किसी एक कारण के बजाय सख्त सरकारी नियम, बदलती तकनीक और कंपनियों की व्यावसायिक रणनीति जैसे कई बड़े कारण जिम्मेदार हैं.

सख्त प्रदूषण नियम बने सबसे बड़ी रुकावट

अच्छी बिक्री और लोकप्रियता के बावजूद कई शानदार कारों के बंद होने की सबसे बड़ी वजह सरकार द्वारा लागू किए गए सख्त प्रदूषण नियम BS6 और BS6 फेज-2 मानक रहे हैं. साल 2020 में BS6 लागू होने और अप्रैल 2023 में RDE नियम आने के बाद कार कंपनियों को अपने पुराने इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम को पूरी तरह से अपडेट करना अनिवार्य हो गया.

मारुति ऑल्टो 800, रेनो डस्टर और कई डीजल कारों के इंजन को नए मानकों के अनुरूप बनाने में भारी इंजीनियरिंग और रिसर्च खर्च आ रहा था. इससे कार की कीमत काफी बढ़ जाती, इसलिए कंपनियों ने इन मॉडलों को बंद करना ही बेहतर समझा.

नए सेफ्टी और क्रैश टेस्ट नियमों पर खरी नहीं उतरीं पुरानी गाड़ियां

भारत सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम के तहत एयरबैग्स, एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर और क्रैश टेस्ट के कड़े नियम लागू किए. मारुति सुजुकी ओमनी और मारुति जिप्सी जैसी आइकॉनिक गाड़ियां दशकों पुराने फ्लैट-फ्रंट डिजाइन और प्लेटफॉर्म पर बनी थीं. इन गाड़ियों के ढांचे में बदलाव करके उन्हें आधुनिक क्रैश टेस्ट पास कराने लायक बनाना तकनीकी और आर्थिक रूप से बेहद मुश्किल था. यही वजह रही कि मजबूत मांग होने के बावजूद सुरक्षा नियमों के चलते इन गाड़ियों को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा.

कंपनियों का भारत से बाहर निकलना और ग्लोबल रणनीति

कई बार कार में कोई खराबी या कम डिमांड नहीं होती, बल्कि कार बनाने वाली कंपनी की वैश्विक रणनीति ही उसके बंद होने का कारण बन जाती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिकी कंपनी फोर्ड और जनरल मोटर्स हैं. फोर्ड इकोस्पोर्ट और फोर्ड एंडेवर जैसी एसयूवी की भारतीय बाजार में शानदार डिमांड थी और इन पर लंबा वेटिंग पीरियड चलता था. लेकिन लगातार हो रहे घाटे और वैश्विक स्तर पर कारोबार समेटने के फैसले के चलते सितंबर 2021 में फोर्ड ने भारत में कारों का निर्माण बंद कर दिया.

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SUV के बढ़ते क्रेज और नए मॉडलों को जगह देने की नीति

समय के साथ भारतीय ग्राहकों की पसंद में भी बड़ा बदलाव आया है और अब हैचबैक या सेडान के मुकाबले एसयूवी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है. इसके अलावा कंपनियां अपनी ही पुरानी हिट कारों को बंद करके उनकी जगह ज्यादा मुनाफे वाले नए और आधुनिक मॉडल लॉन्च करती हैं. उदाहरण के लिए, हुंडई ने अपनी बेहद लोकप्रिय सैंट्रो को ग्रैंड i10 जैसे नए मॉडलों के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से बंद किया था, जबकि मारुति ने ओमनी की जगह ईको और पुराने मॉडलों की जगह नई तकनीक वाली कारों पर ध्यान केंद्रित किया.

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