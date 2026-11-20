आखिर में लैपटॉप किसी अनजान व्यक्ति या लोकल दुकानदार को बेचते समय थोड़ी कानूनी सावधानी भी बरतें. सिस्टम सौंपने से पहले उसके सही से काम करने का एक छोटा वीडियो बना लें. तो साथ ही खरीदार से एक सादे कागज पर सेल रिसीट बनवाकर साइन करा लें, जिसमें लैपटॉप का सीरियल नंबर, तारीख और खरीदार की आईडी की जानकारी हो. इससे भविष्य में अगर उस डिवाइस का कोई गलत इस्तेमाल होता है तो आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे.