Laptop Selling Tips: लैपटॉप बेचने से पहले कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो पड़ जाएंगे मुश्किल में
Laptop Selling Tips: अगर आप अपना पुराना लैपटॉप बेचने या एक्सचेंज करने की सोच रहे हैं. तो जरा रुक जाइए डील फाइनल करते वक्त की गई एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 20 Nov 2026 08:10 PM (IST)
नया लैपटॉप लेने के बाद अक्सर लोग अपना पुराना सिस्टम बेचने का प्लान बनाते हैं. लैपटॉप बेचने से पहले उसमें से अपना डेटा बैकअप करना और डिलीट करना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि जल्दबाजी में कई लोग सिर्फ कुछ फाइलें डिलीट करके लैपटॉप किसी अनजान व्यक्ति को थमा देना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है. इसलिए डील फाइनल करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
1/8
सबसे पहला और जरूरी काम अपने पूरे डेटा का बैकअप लेना है. लैपटॉप की हर ड्राइव, डेस्कटॉप और डाउनलोड्स फोल्डर को अच्छी तरह चेक करें जिससे कोई जरूरी डॉक्यूमेंट या निजी फोटो छूट न जाए. इस पूरे डेटा को किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज में कॉपी कर लें. बैकअप के बाद फाइलों को दूसरे डिवाइस में खोलकर जरूर चेक कर लें कि सारा डेटा सही से सेव हुआ है या नहीं.
2/8
बैकअप के बाद बारी आती है अपने सभी अकाउंट्स से लॉगआउट करने की. क्रोम और बाकी के ब्राउजर में सेव किए गए पासवर्ड, ऑटोफिल डिटेल्स और हिस्ट्री को पूरी तरह क्लियर करें. इसके साथ ही जीमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग वेबसाइट्स से साइन आउट कर दें. अगर आपने Microsoft Office, Adobe या किसी दूसरे पेड सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले रखा है तो इस डिवाइस से उसे डीएक्टिवेट कर दें जिससे नए लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकें.
3/8
सिर्फ ब्राउजर से लॉगआउट करना काफी नहीं होता आपको अपने मेन सिस्टम अकाउंट से भी लैपटॉप को अनलिंक करना चाहिए. अगर आप विंडोज यूजर हैं, तो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जाकर इस डिवाइस को रिमूव कर दें. वहीं मैकबुक बेचते समय आईक्लाउड से साइन आउट करें और फाइंड माई मैक फीचर को बंद कर दें. ऐसा न करने पर नए खरीदार को सिस्टम सेटअप करने में दिक्कत आएगी और आपका अकाउंट भी उससे जुड़ा रह जाएगा.
4/8
कई लोग सोचते हैं कि फाइलों को डिलीट करके रीसाइकल बिन खाली करने से डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन यह बड़ी गलतफहमी है. डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से डिलीट फाइलें आसानी से वापस लाई जा सकती हैं. इससे बचने के लिए लैपटॉप को पूरी तरह फैक्ट्री रीसेट करें. विंडोज की सेटिंग्स में जाकर रीसेट दिस पीसी चुनें और रिमूव एवरीथिंग के साथ क्लीन डेटा वाला ऑप्शन जरूर ऑन करें.
5/8
क्लीन डेटा या सिक्योर वाइप का ऑप्शन चुनने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन यह आपकी प्राइवेसी के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है. यह फीचर हार्ड ड्राइव या एसएसडी के पुराने डेटा पर नया डेटा ओवरराइट कर देता है. जिससे कोई भी एडवांस्ड टूल आपकी पुरानी जानकारी नहीं निकाल पाता. मैक यूजर्स भी इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को बिल्कुल नए जैसा खाली कर सकते हैं.
6/8
सॉफ्टवेयर साफ करने के बाद लैपटॉप के फिजिकल स्लॉट्स को एक बार ध्यान से चेक कर लें. कई बार लोग वायरलेस माउस का छोटा यूएसबी रिसीवर, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लैपटॉप में ही लगा हुआ भूल जाते हैं. अगर आपके पुराने लैपटॉप में सीडी ड्राइव या सिम कार्ड स्लॉट है तो उसे भी खोलकर देख लें. ऐसी छोटी-छोटी चीजें अक्सर जल्दबाजी में छूट जाती हैं जिनसे बाद में बेवजह परेशानी हो सकती है.
7/8
बेहतर कीमत पाने के लिए लैपटॉप की साफ-सफाई करना भी उतना ही जरूरी है. माइक्रोफाइबर कपड़े से स्क्रीन, कीबोर्ड और बॉडी पर जमी धूल को अच्छे से साफ कर लें. हालांकि किसी भी तरह के तेज केमिकल या सीधे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. इसके अलावा लैपटॉप का ओरिजिनल चार्जर, बॉक्स और खरीद का असली बिल संभालकर साथ रखें. असली बिल और साफ कंडीशन देखकर खरीदार का भरोसा बढ़ता है और आपको अच्छे दाम मिलते हैं.
8/8
आखिर में लैपटॉप किसी अनजान व्यक्ति या लोकल दुकानदार को बेचते समय थोड़ी कानूनी सावधानी भी बरतें. सिस्टम सौंपने से पहले उसके सही से काम करने का एक छोटा वीडियो बना लें. तो साथ ही खरीदार से एक सादे कागज पर सेल रिसीट बनवाकर साइन करा लें, जिसमें लैपटॉप का सीरियल नंबर, तारीख और खरीदार की आईडी की जानकारी हो. इससे भविष्य में अगर उस डिवाइस का कोई गलत इस्तेमाल होता है तो आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे.