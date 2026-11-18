Youtube Tips: बच्चों को फोन देने से पहले यूट्यूब में ऑन कर लें ये सेटिंग, नहीं देख पाएंगे कोई गलत वीडियो
Youtube Tips: बच्चों के हाथ में फोन देते ही डर लगा रहता है कि कहीं यूट्यूब पर कोई अश्लील वीडियो न आ जाए.तो उन्हें फोन देने से पहले बस यूट्यूब की एक सेटिंग में छोटा सा बदलाव कर दें.
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Nov 2026 04:05 PM (IST)
आजकल घर में छोटे बच्चे हों या स्कूल जाने वाले बड़े बच्चे, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के नाम पर उनके हाथ में स्मार्टफोन आना आम बात हो गई है. बच्चे ज्यादातर समय यूट्यूब पर कार्टून, गेमिंग या पढ़ाई से जुड़े वीडियो देखते हैं. लेकिन माता-पिता के लिए सबसे बड़ी टेंशन तब शुरू होती है जब स्क्रॉल करते वक्त स्क्रीन पर अचानक कोई एडल्ट कंटेंट वाला वीडियो सामने आ जाता है.
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बच्चों को ऐसे अनचाहे वीडियो से बचाने के लिए आपको फोन में कोई अलग से थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. यूट्यूब खुद अपने प्लेटफॉर्म पर एक बेहद काम का सेफ्टी फीचर देता है जिसे रेस्ट्रिक्टेड मोड कहा जाता है. इस एक सेटिंग को ऑन करते ही यूट्यूब का एल्गोरिदम संवेदनशील, अश्लील और भड़काऊ कंटेंट को फिल्टर करके बच्चों की नजरों से दूर कर देता है.
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यह फीचर कम्युनिटी फ्लैग्स, वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटाडेटा के आधार पर काम करता है. जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करते हैं यूट्यूब उन सभी वीडियो को हाइड कर देता है जिनमें मैच्योर कंटेंट होने की जरा भी आशंका होती है. इसके साथ ही यह फीचर वीडियो के नीचे दिखने वाले आपत्तिजनक कमेंट्स को भी ब्लॉक कर देता है. जिससे बच्चे गलत भाषा के संपर्क में न आएं.
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इस सेटिंग को अपने फोन में ऑन करना बेहद आसान है और इसमें मुश्किल से 30 सेकंड का समय लगता है. इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब ऐप खोलें और नीचे दाईं तरफ दिख रहे अपनी प्रोफाइल फोटो वाले आइकन पर टैप करें. इसके बाद ऊपर कोने में बने गियर आइकन यानी Settings के ऑप्शन पर क्लिक करें जहां आपको अकाउंट से जुड़े कई जरूरी कंट्रोल दिखाई देंगे.
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सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको सबसे ऊपर General का ऑप्शन मिलेगा उस पर टैप करें. अब स्क्रीन को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें जहां आपको Restricted Mode लिखा हुआ दिखाई देगा. इसके ठीक सामने एक टॉगल बटन बना होता है जिसे टैप करके ऑन कर दें. सेटिंग ऑन होते ही आपके फोन के यूट्यूब ऐप पर यह सेफ्टी फिल्टर तुरंत काम करना शुरू कर देगा.
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अगर आपके घर में बच्चे बहुत छोटे हैं तो सामान्य यूट्यूब की जगह Youtube Kids ऐप का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है. इस ऐप में आप बच्चे की उम्र के हिसाब से प्री-स्कूल, यंगर या ओल्डर कैटेगरी चुन सकते हैं. इसमें पैरेंट्स को यह आजादी भी मिलती है कि वे खुद तय कर सकें कि बच्चा कौन से चैनल देख सकता है और सर्च का ऑप्शन ऑन रखना है या बंद.
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थोड़े बड़े बच्चों के लिए गूगल का Family Link ऐप और यूट्यूब का सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस फीचर काफी मददगार साबित होता है. इसके जरिए आप अपने गूगल अकाउंट से बच्चे की प्रोफाइल को लिंक कर सकते हैं. इससे न सिर्फ आप उनके स्क्रीन टाइम की लिमिट तय कर पाएंगे बल्कि यह भी देख सकेंगे कि बच्चा दिनभर में किस तरह के वीडियो सर्च कर रहा है और कौन से चैनल देख रहा है.
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रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन करने के साथ-साथ यूट्यूब सेटिंग्स में जाकर Autoplay फीचर को भी जरूर बंद कर दें. अक्सर ऑटोप्ले ऑन रहने से एक वीडियो खत्म होते ही दूसरा अनजान वीडियो अपने आप चलने लगता है, जिससे कई बार गलत सुझाव स्क्रीन पर आ जाते हैं. ऑटोप्ले बंद रहने से बच्चा सिर्फ वही वीडियो देख पाएगा जिस पर उसने खुद या आपने क्लिक करके चलाया है.
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इस डिजिटल दौर में बच्चों को स्मार्टफोन से पूरी तरह दूर रखना मुमकिन नहीं है लेकिन थोड़ी सी समझदारी से उन्हें सेफ जरूर रखा जा सकता है. यूट्यूब की ये छोटी-छोटी प्राइवेसी और सेफ्टी सेटिंग्स माता-पिता को बड़ी राहत देती हैं. इसलिए अगली बार जब भी आप बच्चों को अपना फोन दें, तो उससे पहले ये जरूरी बदलाव करना बिल्कुल न भूलें.