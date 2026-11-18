अगर आपके घर में बच्चे बहुत छोटे हैं तो सामान्य यूट्यूब की जगह Youtube Kids ऐप का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है. इस ऐप में आप बच्चे की उम्र के हिसाब से प्री-स्कूल, यंगर या ओल्डर कैटेगरी चुन सकते हैं. इसमें पैरेंट्स को यह आजादी भी मिलती है कि वे खुद तय कर सकें कि बच्चा कौन से चैनल देख सकता है और सर्च का ऑप्शन ऑन रखना है या बंद.