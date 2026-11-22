एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' को लेकर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है. महेश बाबू स्टारर इस फिल्म को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स फिल्म को दुनियाभर में 18 अलग-अलग थिएट्रिकल फॉर्मेट में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं.

एसएस राजामौली अपनी आने वाली फिल्म ये तेलुगु एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' को दुनियाभर में बड़े स्तर पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं.

'वाराणसी' को 18 फॉर्मेट में रिलीज करने की तैयारी

मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स मार्च तक फिल्म की तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसे अगले साल अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है.

'वाराणसी' को 18 अलग-अलग थिएट्रिकल फॉर्मेट में रिलीज करने का फैसला फिल्म के बड़े स्तर को दिखाता है. मेकर्स की कोशिश है कि फिल्म दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचे और अलग-अलग देशों में इसे शानदार सिनेमाई अनुभव के साथ दिखाया जा सके. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को IMAX 1.43:1, डॉल्बी विजन और 4DX जैसे फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने सारे फॉर्मेट में फिल्म तैयार करने से ये भारत की सबसे मचअवेटेड फिल्मों में शामिल हो सकती है. मेकर्स दुनियाभर के सिनेमाघरों में फिल्म की पहुंच बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अलग-अलग देशों के दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देख सकें.

IMAX 1.43:1 फॉर्मेट क्यों है खास?

फिल्म की सबसे खास तकनीकी बात इसका IMAX 1.43:1 एस्पेक्ट रेशियो है. बताया जा रहा है कि 'वाराणसी' की पूरी शूटिंग इसी फॉर्मेट में की गई है. ऐसा करने वाली ये पहली नॉन-अंग्रेजी फिल्म बताई जा रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को दुनियाभर में रिलीज करने से पहले अभी काफी काम बाकी है. इसके विजुअल इफेक्ट्स और साउंड डिजाइन पर काम चल रहा है. इसके अलावा अलग-अलग थिएट्रिकल फॉर्मेट के हिसाब से भी फिल्म के कई वर्जन तैयार करने हैं. इन सभी कामों की वजह से पोस्ट-प्रोडक्शन टीम पर दबाव बढ़ गया है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

टीम को फिल्म के बाकी क्रिएटिव काम के साथ-साथ अलग-अलग फॉर्मेट की तकनीकी तैयारियां भी पूरी करनी हैं. ऐसे में मार्च की डेडलाइन ने काम को और तेज कर दिया है.

'वाराणसी' में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आएंगे. एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.