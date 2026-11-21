अगर आप चाहते हैं कि Chrome खोलते ही नई टैब अपने आप स्क्रीन पर आ जाए, तो इसके लिए Settings में जाएं. यहां On Startup पर क्लिक करके Open the New Tab Page का ऑप्शन चुन लें. इसके अलावा Appearance सेक्शन में Show Home Button की मदद से होम बटन को भी सेट कर सकते हैं. यहां आप चाहें तो नई टैब या किसी खास वेबसाइट का लिंक होमपेज के तौर पर लगा सकते हैं.