Fast Charging Tips: फ्लाइट मोड ऑन करके फोन चार्ज करने से क्या वाकई तेज बढ़ती है बैटरी? जान लें सच
Fast Charging Tips: जल्दबाजी में फोन को फुल चार्ज करने के लिए अक्सर लोग फ्लाइट मोड ऑन कर देते हैं. लेकिन क्या इस ट्रिक से वाकई बैटरी की स्पीड बढ़ती है या यह सिर्फ एक पुरानी गलतफहमी है. जान लें सच
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Nov 2026 06:58 PM (IST)
जब भी हमें कहीं बाहर जाने की जल्दी होती है और फोन की बैटरी कम रहती है तो सबसे पहले दिमाग में फ्लाइट मोड ऑन करने का ख्याल आता है. आमतौर पर लोगों को लगता है कि एयरप्लेन मोड लगाने से फोन की बैटरी दोगुनी रफ्तार से चार्ज होती है. लेकिन क्या इस बात में वाकई कोई दम है या यह सिर्फ एक पुरानी गलतफहमी है. चलिए आज इस ट्रिक के पीछे का सच जानते हैं.
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सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फ्लाइट मोड ऑन करने पर फोन के अंदर असल में होता क्या है. जैसे ही आप यह सेटिंग चालू करते हैं आपके फोन का मोबाइल नेटवर्क, वाई-फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस पूरी तरह बंद हो जाता है. आम तौर पर ये सभी फीचर्स बैकग्राउंड में लगातार काम करते रहते हैं और बैटरी खर्च करते हैं. जब यह खपत रुक जाती है. तो चार्जर से मिलने वाली सारी पावर सीधे बैटरी स्टोर करने में लग जाती है.
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अब सवाल यह है कि इससे चार्जिंग की स्पीड में कितना बड़ा फर्क पड़ता है. सच कहें तो आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन्स में 33 वॉट से लेकर 120 वॉट तक की सुपरफास्ट चार्जिंग मिलने लगी है. ऐसे में अगर आप फ्लाइट मोड ऑन करके फोन चार्ज करते भी हैं तो मुश्किल से तीन से पांच मिनट का ही समय बचेगा. यानी यह कोई जादुई तरीका नहीं है जो आपके फोन को आधे समय में फुल चार्ज कर दे.
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हालांकि कुछ खास मौकों पर में यह ट्रिक वाकई काफी काम की साबित होती है. मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां मोबाइल नेटवर्क बहुत कमजोर है जैसे कोई बेसमेंट या सफर के दौरान ट्रेन का डिब्बा. कमजोर सिग्नल वाली जगह पर फोन टावर से जुड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगाता है जिससे बैटरी तेजी से खर्च होती है और फोन गर्म भी होता है. ऐसे में फ्लाइट मोड ऑन करने से चार्जिंग स्पीड पर साफ असर दिखता है.
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इसके अलावा अगर आप किसी पुराने धीमे चार्जर, पावर बैंक या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से फोन चार्ज कर रहे हैं. तब भी फ्लाइट मोड आपके काम आ सकता है. धीमी चार्जिंग के दौरान फोन में आने वाले नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड ऐप्स और इंटरनेट डेटा काफी बैटरी चूस लेते हैं. ऐसे में नेटवर्क बंद कर देने से बैटरी को बिना किसी रुकावट के चार्ज होने का मौका मिलता है और समय की थोड़ी बचत हो जाती है.
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लेकिन इस ट्रिक का एक बड़ा नुकसान भी है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते. फ्लाइट मोड ऑन करते ही आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं. इस दौरान न तो आपके पास कोई जरूरी कॉल आ सकता है और न ही बैंक का कोई ओटीपी या अर्जेंट मैसेज मिल पाता है. ऐसे में सिर्फ तीन या चार मिनट बचाने के लिए खुद को पूरी तरह ऑफलाइन कर लेना हर बार समझदारी भरा फैसला नहीं कहा जा सकता.
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अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका फोन जल्दी चार्ज हो, तो फ्लाइट मोड की जगह कुछ दूसरे आसान तरीकों पर ध्यान देना ज्यादा बेहतर है. सबसे पहली बात यह कि हमेशा कंपनी के ओरिजिनल चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें. लोकल चार्जर न सिर्फ धीमी चार्जिंग करते हैं बल्कि बैटरी की लाइफ भी खराब करते हैं. साथ ही चार्जिंग पर लगाकर फोन में गेम खेलना या वीडियो देखना तुरंत बंद कर दें.
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फोन को तेजी से चार्ज करने के लिए उसके तापमान को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी होता है. कई बार लोग फोन को चार्जिंग पर लगाकर तकिये या बिस्तर पर छोड़ देते हैं, जिससे उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती. फोन ज्यादा गर्म होने पर सिस्टम अपने आप चार्जिंग की स्पीड को धीमा कर देता है. इसलिए बेहतर होगा कि चार्ज करते समय फोन को किसी ठंडी जगह पर रखें और मोटा कवर निकाल दें.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्लाइट मोड ऑन करके फोन चार्ज करना पूरी तरह बेकार नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम तुरंत चार्ज कर देता है. अगर आप कमजोर नेटवर्क वाले इलाके में हैं या किसी धीमे चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह तरीका जरूर अपनाएं. वहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल में अपने ओरिजिनल फास्ट चार्जर पर भरोसा रखें और फोन को ठंडा रखकर बिना नेटवर्क बंद किए आराम से चार्ज करें.