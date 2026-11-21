सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फ्लाइट मोड ऑन करने पर फोन के अंदर असल में होता क्या है. जैसे ही आप यह सेटिंग चालू करते हैं आपके फोन का मोबाइल नेटवर्क, वाई-फाई, ब्लूटूथ और जीपीएस पूरी तरह बंद हो जाता है. आम तौर पर ये सभी फीचर्स बैकग्राउंड में लगातार काम करते रहते हैं और बैटरी खर्च करते हैं. जब यह खपत रुक जाती है. तो चार्जर से मिलने वाली सारी पावर सीधे बैटरी स्टोर करने में लग जाती है.