पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो पोस्ट कर पीएम मोदी के बिहार दौरे और नीतीश सेतु के उद्घाटन पर सवाल उठाए. पप्पू यादव ने पीएम मोदी के गमछा लहराने को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने आरोप लगाया कि यादव समाज का कोई व्यक्ति गमछा लहराए तो बीजेपी के नेता उसे असभ्य और संस्कारहीन बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ऐसा किया तो इसे किस नजर से देखा जाएगा?

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे पर पहुंचे थे. पटना एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया. इस दौरान पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को गले लगाया. इसके बाद उन्होंने वैशाली में गंगा नदी पर बने 6 लेन के नीतीश सेतु का उद्घाटन किया. पुल पर कुछ दूर तक पैदल भी चले. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों की ओर गमछा लहराकर अभिवादन किया.

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पप्पू यादव ने गमछा लहराने पर उठाए सवाल

पप्पू यादव ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री जी, गमछा यादव समाज का कोई लहराए तो आपकी पार्टी के नेता उसे असभ्य और संस्कारहीन बताते हैं! लेकिन आज आप क्या कर रहे थे?' उन्होंने आगे कहा कि संस्कार भाषणों से नहीं, बल्कि दूसरों के दुख में संवेदना दिखाने से साबित होते हैं. इस तरह उन्होंने पीएम मोदी के गमछा लहराने को लेकर बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया.

प्रधानमंत्री जी, गमछा यादव समाज का कोई लहराए तो आपकी पार्टी के नेता उसे असभ्य और संस्कारहीन बताते हैं! लेकिन आज आप क्या कर रहे थे? संस्कार भाषणों से नहीं, दूसरों के दुख में संवेदना दिखाने से साबित होते हैं! — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) November 21, 2026

बोले- प्रधानमंत्री को उद्घाटन का नशा

दूसरी पोस्ट में पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री को 'उद्घाटनजीवी' बताया. उन्होंने लिखा कि अगर पीएम 10 दिन तक किसी चीज का उद्घाटन न करें तो उनसे रहा नहीं जाता. उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य विकास नहीं, बल्कि प्रचार करना है.

प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन का नशा है.अगर वे 10 दिन किसी चीज का उद्घाटन ना करें, तो उनसे रहा नहीं जाता. वे उद्घाटनजीवी हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ प्रचार है, विकास नहीं. जिस पुल का उद्घाटन जून 2025 में हो चुका है, फिर वहां नए दावे और गमछा लहराने का औचित्य क्या है? @ANI @ians_india https://t.co/p7M3DaWG8B — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) November 22, 2026

जून 2025 में खुला था पुल का एक हिस्सा

पप्पू यादव ने सवाल किया कि जिस पुल का उद्घाटन जून 2025 में हो चुका है, वहां दोबारा नए दावे और गमछा लहराने का क्या औचित्य है? हालांकि, जून 2025 में इस पुल के पटना से राघोपुर तक के हिस्से को यातायात के लिए खोला गया था. 21 नवंबर 2026 को पूरे नीतीश सेतु का उद्घाटन किया गया.

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