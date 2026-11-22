Geyser Buying Tips: सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. अब ऐसे में ठंडे पानी से नहाना किसी जंग लड़ने जैसा लगता है. इसलिए ज्यादातर लोग इस मौसम में घरों में गीजर लगवा लेते हैं. कुछ बिना ज्यादा सोचे-समझे ऑनलाइन सेल या फिर नजदीकी दुकान से नया गीजर उठा लाते हैं. लेकिन गीजर खरीदाने के वक्त की गई थोड़ी सी जल्दबाजी बाद में जेब पर भारी पड़ सकती है.

गलत गीजर चुनने से न सिर्फ हर महीने बिजली का बिल आसमान छूने लगता है. बल्कि हादसों का खतरा भी बना रहता है. मार्केट में आजकल इंस्टेंट, स्टोरेज, गैस और सोलर जैसे कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं. जिन्हें देखकर अक्सर लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि कौनसा उनके लिए सही है. अगर आप भी इस सीजन अपने घर के लिए एक नया गीजर लेने की सोच रहे हैं. तो पहले कुछ जरूरी बातों की जानकारी लेना आपके लिए फायदेमंद होगा. जान लें खरीदने से पहले कौनसी चीजें चेक करना है जरूरी

परिवार के हिसाब से सही कैपेसिटी और टाइप चुनें

गीजर खरीदने से पहले यह पता करना सबसे जरूरी है कि आपको किस टाइप का गीजर चाहिए और आपकी रोजमर्रा की जरूरत कितनी है. अगर आपका परिवार छोटा है या आपको सिर्फ किचन में बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए, तो 1 से 3 लीटर वाला इंस्टेंट गीजर सबसे बेस्ट रहेगा. यह पानी को तुरंत गर्म करता है और जगह भी कम घेरता है. लेकिन अगर घर में 4 से 5 लोग हैं और सबको नहाने के लिए लगातार गर्म पानी चाहिए.

तो 15 से 25 लीटर का स्टोरेज गीजर लेना ही सही होगा. जरूरत से छोटा गीजर लेने पर आपको बार-बार पानी गर्म होने का इंतजार करना पड़ेगा जबकि बहुत बड़ा गीजर बिना वजह ज्यादा बिजली फूंकेगा. इसके अलाव अगर आप किसी हाई-राइज अपार्टमेंट या मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं. तो हाई प्रेशर झेलने वाले गीजर ही लें. नार्मल गीजर ऊंची बिल्डिंग के वाटर प्रेशर को नहीं झेल पाते और जल्दी लीक होने लगते हैं.





स्टार रेटिंग और हीटिंग एलिमेंट देखें

सर्दियों के 3-4 महीनों में गीजर घर के सबसे ज्यादा बिजली खाने वाले अप्लायंसेज में से एक होता है. इसलिए खरीदारी करते वक्त गीजर पर लगी BEE स्टार रेटिंग जरूर चेक करें. हमेशा 4 या 5 स्टार रेटिंग वाला मॉडल ही चुनें. हालांकि इनकी शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये लंबे समय में आपके बिजली के बिल में हजारों रुपये की बचत करते हैं. इसके साथ ही गीजर के अंदर लगे हीटिंग एलिमेंट की क्वालिटी पर भी गौर करें.

बाजार में कॉपर और ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट वाले गीजर काफी पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये पानी को तेजी से गर्म करते हैं और इनमें जंग लगने की दिक्कत कम होती है. अगर आपके इलाके में खारा पानी आता है. तो नार्मल टैंक वाला गीजर कुछ ही महीनों में खराब हो सकता है. खारे पानी के लिए हमेशा एंटी-कोरोसिव कोटिंग और पॉलीमर या स्टेनलेस स्टील टैंक वाला गीजर ही खरीदें.





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सेफ्टी फीचर्स और वारंटी की शर्तें चेक करें

बिजली और पानी का कॉम्बो खतरनाक होता है इसलिए गीजर में सेफ्टी फीचर्स भी बहुत जरूरी हैं. नया गीजर लेते समय ये देखें कि उसमें ऑटोमैटिक थर्मल कट-आउट फीचर जरूर हो. इसका फायदा ये है कि पानी एक तय तापमान पर गर्म होने के बाद गीजर अपने आप बंद हो जाता है. जिससे ओवरहीटिंग और बिजली की बर्बादी रुकती है. इसके अलावा प्रेशर रिलीज वाल्व और ISI मार्क होना भी बेहद जरूरी है.

प्रेशर रिलीज वाल्व टैंक के अंदर ज्यादा भाप बनने पर प्रेशर को बाहर निकाल देता है जिससे टैंक ब्लास्ट होने का डर खत्म हो जाता है. और जो जरूरी चीज है वह ये कि ब्रांड की वारंटी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें. ज्यादातर अच्छी कंपनियां हीटिंग एलिमेंट पर 2 से 3 साल और इनर टैंक पर 5 से 7 साल तक की वारंटी देती हैं.

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