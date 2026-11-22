Wedding Viral Video: शादी में डांस और मस्ती का माहौल न हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दूल्हा-दुल्हन बॉलीवुड के मशहूर गाने मेरे सईयां सुपरस्टार पर डांस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में दुल्हन के डांस करने का अंदाज और दूल्हे का साथ देने का तरीका लोगों का ध्यान खींच रहा है.

दुल्हन ने डांस से जमाया रंग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन मौजूद हैं. इस दौरान बैकग्राउंड में मेरे सईयां सुपरस्टार गाना बज रहा है. गाना शुरू होते ही दुल्हन अपने डांस मूव्स दिखाने लगती है. उसने गहरे रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ है और वह पूरे उत्साह के साथ गाने पर डांस करती नजर आती है. कभी वह हाथों से इशारे करती है, तो कभी गाने की धुन पर अपने कदम मिलाती है. उसके डांस का अंदाज काफी अलग दिखाई देता है. वहीं, दूल्हा उसके पास खड़ा होकर उसे देखता रहता है. वीडियो में दुल्हन का बेफिक्र अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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दूल्हे का अंदाज देखकर हंस पड़े लोग

इस वीडियो की सबसे मजेदार बात दूल्हा-दुल्हन के डांस के बीच नजर आने वाला अंतर है. जहां दुल्हन पूरे जोश के साथ डांस कर रही है, वहीं दूल्हा काफी शांत अंदाज में खड़ा दिखाई देता है. कुछ पलों में वह भी गाने के साथ कदम मिलाने की कोशिश करता नजर आता है. दुल्हन के अलग-अलग डांस मूव्स और दूल्हे की प्रतिक्रिया इस वीडियो को मजेदार बना देती है. शादी में मौजूद लोग भी इस पल का आनंद लेते दिखाई देते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Kl se Gym band ! Backchodi suru 😭🥀 https://t.co/h6YZ6q00M9 — rareindianclips (@rareindianclips) November 20, 2026

सोशल मीडिया पर यूजर्स ले रहे हैं मजे

इसे देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग दुल्हन के आत्मविश्वास और डांस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ दूल्हे के शांत अंदाज को लेकर मजेदार बातें लिख रहे हैं. शादी के ऐसे वीडियो अक्सर इंटरनेट पर लोगों का मनोरंजन करते हैं, क्योंकि इनमें बिना किसी बनावट के खुशी और मस्ती के पल देखने को मिलते हैं. फिलहाल यह वीडियो भी इसी वजह से चर्चा में है. दूल्हा-दुल्हन का यह डांस लोगों को हंसा रहा है और शादी के जश्न की एक यादगार झलक दिखा रहा है.

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